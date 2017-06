O portavoz de En Marea, Luís Villares, considerou necesario que as mareas estean "en todos os recunchos" de Galicia para conseguir "a hexemonía política e social". "Iso significa que toda a xente que quere ser marea sómese á marea", manifestou.

O exmagistrado lucense participou este luns na constitución da marea local do municipio pontevedrés de Ponte Caldelas, nun acto presentado polo portavoz local, Roi Márquez Ricón, e no que tamén participou a portavoz de En Marea Marín, Sandra Pesqueira.

Luís Villares celebrou a aparición deste novo espazo de unidade popular que, segundo destacou, súmase á "onda das mareas municipalistas" que define como "un esforzo de solidariedade co máis próximo", que "uniu a xente de todo o país que non quixo permanecer impasible ante o que estaba a facer o PP nas institucións e cos propios veciños".

Tras asegurar que "non pode haber valores éticos nin morais expresados en abstracto senón tense a solidariedade co máis próximo", Villares defendeu que quen integran En Marea non necesitan un "carné" xa que comparten a defensa dos mesmos valores. "Por iso identificámonos con cada unha das mareas que nacen ao ancho e longo do país", indicou.

Na súa intervención, Villares tamén asegurou que, aínda que moita xente esperaba de En Marea "simplemente a protesta", están a atoparse con "unha proposta" para formular unha "alternativa integral ao goberno de Núñez Feijóo e facer real o desexo compartido de converter a Galicia nun lugar mellor para vivir".

Do mesmo xeito que as outras mareas municipais, En Marea Ponte Caldelas funcionará de maneira autónoma con respecto a En Marea e segundo sinalou o portavoz Roi Márquez, "con vocación de articular unha candidatura municipalista para as próximas eleccións locais de 2019".

Na súa presentación Roi Márquez animou a sumarse a este "espazo de participación activa" a cada veciño "descontento coa actitude dos partidos convencionais".