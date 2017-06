O secretario xeral de UGT en Galicia, José Antonio Gómez, mostrou a súa coincidencia co chamamento á unidade sindical realizado este luns polo novo líder de CC.OO. na comunidade, Ramón Sarmiento.

José Antonio Gómez | Fonte: Europa Press

De feito, en declaracións a Europa Press, Gómez explicou que esta formulación "parte dun conxunto de propostas xa acordadas" por ambas as organizacións, e recolleito nun documento de setembro de 2016.

Respecto diso, subliñou a relevancia de "a unidade de acción" no momento actual, co obxectivo de mellorar as condicións de vida da clase traballadora. "Gustaríanos que fósemos capaces de pornos de acordo todos", destacou.

Con todo, evitou achegar unha valoración sobre as expectativas de achegamento que ve coa central nacionalista. Unha central que entende que se dan condicións máis que suficientes para convocar unha folga xeral, algo sobre o que José Antonio Gómez advertiu: "primeiro hai que chegar a un acordo".

Pola súa banda, Sarmiento explicou este luns en rolda de prensa os principais puntos do documento que Comisións trasladou tanto a UGT como á CIG, centrado na negociación colectiva, o marco galego de relacións laborais, a defensa do emprego, a formación e as mobilizacións unitarias.