Propoñen crear xulgados específicos para a loita contra o narcotráfico e implementar a coordinación entre corpos

Crear xulgados específicos para a loita contra o narcotráfico e implementar a coordinación entre corpos e forzas de seguridade centran algunhas das conclusións alcanzadas este luns nunha mesa redonda nunhas xornadas na Academia Galega de Seguridade Pública na Estrada (Pontevedra).

Segundo comentaron a Europa Press participantes na xornada, celebrada baixo o título 'Novos retos da loita contra o narcotráfico no século XXI', no marco dunha mesa redonda sobre 'Suxestións para unha maior eficacia da loita antidroga', fixeron un repaso sobre a situación do narcotráfico en España e, en concreto, en Galicia; ademais de abordar a evolución e tendencias.

Así, concluíron que a coordinación entre corpos policiais --Guardia Civil, Policía Nacional e Vixilancia Aduaneira-- pode levarlles a "complementarse" en certos aspectos. Ademais, consideran que a "coordinación internacional" favorece o traballo na loita contra o narcotráfico.

Sobre os principais cambios na forma de actuar dos narcotraficantes, apuntaron que a medida se fai un esforzo no tráfico con colectores, organizacións tenden á introdución das sustancias en barcos ou con 'mulas'. Por iso, avogan por "evolucionar" no marco da loita antidroga.

En relación á situación actual, ante o "repunte espectacular" do tráfico de cocaína apuntado, explicaron que o incremento se debe ao aumento da produción desta e outras sustancias, ás que lle dan saída.

ESCOITAS

Con todo, avogan por facer un desenvolvemento de I+D no ámbito de escóitalas nos operativos, ademais de defender a creación de xulgados antidroga, do mesmo xeito que existe unha Fiscalía especializada na materia, co obxectivo de que haxa xuíces que se poden dedicar a iso en exclusiva.

Entre outros, na mesa redonda participaron integrantes das forzas de seguridade como o inspector da Udyco Iago García Pascual e o comandante da Guardia Civil Arturo Marcos Sánchez. Na xornada na Estrada interviñeron, ademais, representantes da DEA, do Servizo de Vixilancia Aduaneira, así como do Plan Nacional sobre Drogas, Fundación Galega contra ou Narcotráfico e representantes do ámbito xurídico e xudicial.