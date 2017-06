Rural.- As axudas da Xunta para compra de maquinaria agrícola en réxime asociativo benefician a 20 entidades

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este luns a resolución da Consellería do Medio Rural das axudas concedidas para o fomento da utilización de maquinaria agrícola en réxime asociativo en Galicia, das que 20 entidades foron beneficiarias, por unha subvención total de preto de 3 millóns de euros.

Estas achegas, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader) no marco do Programa de Desenvolvemento Rural (PDR) de Galicia 2014-2020, teñen como obxectivo promover a utilización de maquinaria e equipamentos de carácter agropecuario en réxime asociativo para racionalizar os custos de mecanización, reducir as emisións contaminantes e fomentar o aforro enerxético.

Ademais, tamén se busca introducir novas tecnoloxías no emprego deste tipo de maquinaria e incrementar os mecanismos de seguridade no traballo.

Os beneficiarios destas axudas son cooperativas agrarias e cooperativas de utilización de maquinaria agrícola (CUMA), sociedades agrarias de transformación (SAT), así como entidades procedentes da fusión de explotacións con menos de 10 anos de antigüidade.