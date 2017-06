Detida unha moza que nun pub de Vigo roubou unha chaqueta a unha rapaza, á que pegaron para que non recuperase a roupa

Axentes do Corpo Nacional de Policía detiveron por un roubo con intimidación ou violencia a unha moza de 25 anos de idade, veciña de Vigo e de nacionalidade brasileira, que supostamente roubou unha chaqueta con pertenzas dentro dun pub a unha rapaza, á que golpearon os seus amigos para evitar que recuperase a peza.

Segundo informou a Policía Nacional, a pasada madrugada unha rapaza informou ao 091 de que estaba a seguir a un grupo de mozos e mozas que pouco antes, na zona de Churruca, lle roubaran a súa chaqueta e todo o que gardaba nos petos.

Unha patrulla acudiu onde se atopaba a vítima, quen explicou que estaba no interior dun pub e, de súpeto, botou de menos a súa chaqueta, na que gardaba un teléfono móbil e outros efectos. Despois de buscala polo local, decatouse de que unha moza que ía nun grupo levábaa colgada do bolso, polo que lle recriminou que lla colleu.

Tras unha breve discusión, todo o grupo saíu á carreira en dirección á estación de tren, así que ela seguiulles acompañada de dous amigos, mentres chamaba á policía. Segundo a súa versión, cando lles deron alcance, varios mozos golpeáronlles para evitar que recuperasen a chaqueta e fóronse correndo a continuación.

Os axentes comprobaron entón as rúas próximas e localizaron a unha moza que trataba de fuxir por un canellón próximo á rúa Lepanto. As vítimas confirmaron que era a responsable dos feitos, polo que se procedeu á súa detención e posteriormente á súa posta a disposición do xulgado de instrución de Vigo en funcións de garda.