Popular seguirá formando parte do Ibex 35 a pesar dos seus recentes caídas en Bolsa

Banco Popular seguirá formando parte do Ibex 35 tras a reunión que celebrará este mércores o comité asesor do selectivo madrileño, segundo o consenso de analistas consultados por Europa Press, que non esperan grandes cambios na composición do índice que agrupa ás 35 compañías máis líquidas que cotizan en España.

FILE PHOTO: A man casetas next to the logo of Spain's Banco Popular during the b | Fonte: Europa Press

O Comité Asesor Técnico do Ibex 35 estudará a composición do selectivo madrileño con datos recolleitos entre novembro e maio polo que se descarta unha saída de Popular, aínda que Colonial podería entrar a formar parte do índice en substitución de Viscofan.

De acordo cos datos de Renda 4, Banco Popular é, con máis de 5.300 millóns de euros, o oitavo valor do Ibex 35 que maior volume de negociación acumula no últimos seis meses.

Ademais, a capitalización media de Popular no último semestre representa o 0,59% da capitalización media do Ibex 35 neste período, por encima do 0,3% esixido para formar parte do selectivo madrileño, lembra Natalia Aguirre, analista de Renda 4.

En opinión da experta, para que o banco deixase de cumprir co requisito mínimo de ponderación, a cotización de Popular debería continuar nos mínimos actuais, fronte a unha revalorización do conxunto do selectivo.

Rodrigo García, analista de XTB, lembra que Popular, que pechou a sesión deste luns a 0,34 euros por acción tras un esborralle do 18,2%, xa é o valor do índice con menor capitalización --algo por encima de 1.400 millóns de euros--, por detrás de Indra e Técnicas Reunidas, polo que considera "evidente" que Popular deixará de formar parte do selectivo na próxima reunión do comité asesor se continúa o ritmo de caídas "agresivas".

No entanto, o experto incide en que deixar de formar parte do selectivo madrileño sería un problema "menor" para a entidade, que atravesa un momento delicado en canto ao seu futuro, no que se contempla unha posible venda a unha gran entidade española ou unha ampliación de capital.

COLONIAL E VISCOFAN

Entre os posibles cambios na composición do selectivo madrileño, desde o departamento de análise de Bankinter apostan por que Inmobiliaria Colonial podería entrar a formar parte ao cumprir co requisito do 0,3% de capitalización media e presentar uns volumes de negociación superiores aos de Viscofan ou Indra.

Con todo, desde Bankinter non descartan que o comité do Ibex decida non implementar o cambio nesta ocasión, posto que a súa recente ampliación de capital podería disuadir ao órgano de incorporalo ao índice.

Aguirre tampouco descarta esta opción, aínda que aposta por que se producirá nas próximas revisións da composición do selectivo, xa que os datos de Renda 4 mostran que o volume de negociación de Viscofan é lixeiramente (+4%) superior ao de Colonial.

Outro valor que a futuro podería incorporarse ao selectivo sería Gestamp, pero para iso necesitaría contar cun maior 'free float' -- do 27% actualmente--, conclúe Aguirre.