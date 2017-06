O ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, asegurou que a xornada de folga este luns convocada polos sindicatos de estibadores na rede de portos españois transcorre "sen incidentes reseñables" e instou a ambas as partes, aos sindicatos e á patronal, a negociar porque esta situación "está a orixinar e vai seguir orixinando perdas económicas para o conxunto dos españois".

En declaracións aos xornalistas en Lepe (Huelva) durante unha visita á ligazón Lepe Oeste --conexión futura vía de servizo ao Chare 'Costa occidental de Huelva', na autovía A-49 do V Centenario--, e preguntado por este asunto, o ministro precisou que na folga "están a cumprirse nos termos establecidos na convocatoria".

Ao longo da mañá os servizos mínimos cumpríronse con "normalidade, reducíronse os traballos froito deste seguimento, o seguimento foi do 100 por cen, salvo en Cartaxena que conta cunha singularidade especial", remarcou da Serna.

Á súa vez, en canto aos incidentes, precisou que "non houbo ningún reseñable, excepto en Motril no buque Motril-Tánxer, no que non se cumpriron os servizos mínimos, ou en Ferrol, onde se impediu a operativa dun buque por intervención dos estibadores".

Respecto diso, sinalou que se está parando en horas impares e traballando nos pares, así como que en xeral se están respectando os servizos mínimos decretados pola resolución do Ministerio de Fomento. Do mesmo xeito, remarcou que "a normalidade está garantida e seguiremos avaliando a folga".

No entanto, insistiu en "a necesidade de que tanto os sindicatos como as empresas senten a negociar porque a folga non favorece o clima de normalidade que ten que presidir unha negociación entre sindicatos e a patronal".

Por tanto, entende que "o normal sería sentar de novo nun clima de diálogo aberto para pechar un acordo que permita, tal e como está concretado no Decreto Lei, o mantemento do emprego e a mellora da produtividade dos portos españois".