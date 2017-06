O conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, remitiu este luns un escrito ao alcalde de Vigo, Abel Caballero, no que lle solicita manter unha reunión para "dialogar con pragmatismo" e conseguir a "suma de vontades" que permita alcanzar o "anhelo común" do recoñecemento do Parque Nacional Illas Altánticas como Patrimonio Ambiental da Humanidade.

Segundo comunicou a consellería, "sería moi positivo pór información en común e intercambiar puntos de vista" nun encontro, e subliñou a necesidade de, tendo "a responsabilidade de defender o mellor para Vigo e para Galicia", "atopar unha solución que sume para alcanzar ese anhelo común" de lograr o recoñecemento para Cíes "en conxunto co Parque Nacional Illas Atlánticas".

O goberno galego reiterou a súa intención de conseguir "un acordo dialogado ao redor dunha candidatura gañadora e de consenso", tendo en conta que as Cíes "son un elemento esencial e principal" dentro do Parque. A ese respecto, indicou que "xa se fixeron as xestións ante o Ministerio de Cultura para avaliar a posibilidade de reformular a candidatura", co fin de dar máis relevo ao arquipélago vigués, e "a resposta foi afirmativa".

O conselleiro Román Rodríguez, quen manterá reunións cos alcaldes do resto de municipios do Parque (Bueu, Vilagarcía e Ribeira), sinalou que hai que "estudar detidamente" posibles modificacións, achegas do Concello de Vigo e ter en conta as opinións de todos os alcaldes.

En todo caso, "disponse de tempo suficiente para dar todos os pasos precisos, sen precipitación, sen xerar malos entendidos que poderían prexudicar a candidatura e afectar o obxectivo común", segundo precisou o goberno galego.

PROXECTO "PERDEDOR"

Pola súa banda, cuestionado acerca da petición de reunión do conselleiro, o alcalde de Vigo, Abel Caballero, eludiu confirmar se estaría disposto a manter ese encontro. En cambio, preguntou: "Xa retiraron a candidatura que presentaron e que tiña como único obxectivo rebentar a de Cíes? Xa pediron perdón á cidade?".

Segundo o rexedor olívico, o do Goberno galego é "un proxecto perdedor", que foi "presentado ás furtadelas, de forma clandestina". "O único que fixeron ata agora foi tentar destruír, pero a candidatura de Cíes segue adiante", proclamou, á vez que cuestionou a oferta de cooperación da Xunta porque "o alcalde das Cíes tívose que decatar pola prensa" de que o Executivo autonómico presentou a súa proposta ante o Ministerio de Cultura.