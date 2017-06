Oenegués católicas impulsan unha campaña para combater o cambio climático a través do consumo responsable

As oenegués católicas Cáritas, Mans Unidas, Confer e Redes uníronse para lanzar unha campaña de concienciación sobre a necesidade de combater o cambio climático a través do consumo responsable.

Este luns tivo lugar a presentación da iniciativa na sede do Arcebispado de Santiago, con presenza do catedrático da USC, Francisco Díaz-Ferros, María del Carmen Díaz (Redes), Hernán Arias (Confer), María José Fernández Cervera (Manos Unidas) e Marifé Rodríguez (Cáritas).

Así, a campaña 'Se coidas o planeta, combates a pobreza' busca concienciar sobre os problemas derivados do cambio climático e como estes poden afectar especialmente aos máis desfavorecidos, segundo informa o Arcebispado santiagués nun comunicado.

Como alertou o catedrático a USC Francisco Díaz-Fierro, o quecemento global pasou de ser "un problema ecolóxico" a "un problema de xustiza social" que expón "un reto ético e un compromiso moral".

Deste xeito, incidiu en que o cambio nas condicións climáticas da terra está a provocar secas que derivan en fames negras, subidas do nivel do mar e aumento na temperatura das augas, así como fenómenos de emigración en moitas zonas do planeta.

A campaña parte da idea exposta polo papa Francisco na súa encíclica 'Laudato si', na que pon o quecemento global como un dos principais retos da humanidade na actualidade.

CAMPAÑA

Por tanto, a iniciativa, que terá un percorrido que chegará ata o ano 2018, incide en que "o modelo de desenvolvemento económico" baseado no consumo "é insustentable co ritmo e capacidades do planeta".

"Xera desigualdade social e quebranta os dereitos das persoas máis vulnerables, especialmente naqueles países menos desenvolvidos que padecen a loita global polos recursos naturais que son considerados estratéxicos", manifesta o comunicado da campaña.

Ademais, o Arcebispado de Santiago programou para a tarde deste martes a proxección do documental 'Antes que sexa tarde' ('Before the flood'), dirixida por Fisher Stevens e producida por Martin Scorsese e Leonardo Dicaprio; que repasa a problemática do cambio climático.