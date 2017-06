David Vidal, despido tras ascender

Unha historia repetida. Outra vez o bo de David Vidal que recibe o despido como premio a un ascenso. No 2003, o Real Murcia; no 2017, o Lorca, que ven de anunciar que prescinde dos servizos do técnico galego para sorpresa do de Portosín, que denuncia que había “un pacto entre cabaleiros” co presidente Xu Genbao para renovar.

David Vidal, todo espectáculo, volve ao campos no Guadalajara. | Fonte: @deporguada

David Vidal non sae do seu asombro trala decisión do Lorca FC de non renovarlle tras ter acadado o ascenso a Segunda División no play-off de campións contra o Albacete. O adestrador, que renunciou a asistir ao enterro da súa nai para preparar un partido co Lorca e que se enterou da nova por unha radio local, denuncia que o presidente chinés Xu Genbao ofreceulle a renovación, que pecharon cun apertón de mans. "Vímonos no hall do Hotel Thalasia de San Pedro del Pinatar –onde residía o técnico dende que fichou polo Lorca-. El ía coa súa muller e co traductor, que me preguntou se estaba disposto a seguir un ano máis, ao que contestei que si e dímonos a man”, relatou na Cope o propio David Vidal.

O técnico de Portosín, de 66 anos, ten previsto falar co Colexio de Adestradores para denunciar o trato recibido, pero a decisión non vai mudar. "O Colexio de Adestradores ten que darme a razón neste tema. Prometéronme un ano para traballar e quero cumplilo”, dixo Vidal, que pouco antes de coñecerse a nova visitou a sede do club e non lle comunicaron nada. Unhas horas despois, mentres viaxaba en coche de regreso a súa casa en Cádiz, o Lorca emitiu un comunicado informando da non continuidade do técnico galego, que entendía que se gañara a renovación.

David Vidal (Portosín, 2 de agosto de 1950) fichou polo Lorca a principios de abril. Tras tres vitorias e dous empates, o Lorca FC, fundado no 2002, rematou líder do grupo IV da Segunda B e tras superar a eliminatoria co Albacete con dous empates, converteuse en novo equipo da Segunda División. Este pasado domingo, perdeu o título de campión da Segunda B tras caer 3-1 coa Cultural Leonesa, na que foi a primeira derrota do Lorca con David Vidal tras oito partidos (tres vitorias e 5 derrotas). Agora, David Vidal, afincado dende hai anos en Cádiz, revive en Lorca o mesmo que lle ocorreu na tempada 2002-2003, cando ascendeu o Real Murcia a Primeira pero non puido adestrar o equipo na máxima categoría.