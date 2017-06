O Goberno recoñece que Adif abriu expedientes por presuntos subornos a altos cargos, con ramificacións en Galicia

O Goberno confirmou que Adif abriu expedientes internos co fin de esclarecer os presuntos subornos que unha empresa adxudicataria de obras de alta velocidade outorgou a cargos da empresa pública, así como doutras administracións locais, provinciais ou estatais.

O ministro na súa visita este pasado venres a un tramo da infraestrutura | Fonte: Europa Press

Esta rede de subornos foi denunciada pola Garda Civil nun informe incorporado ao 'caso Adif', que nun inicio limitábase á investigación de sobrecustos na construción do AVE a Barcelona. Con todo, o informe constata que os subornos se estenderon en infraestruturas por todo o país, rexistrándose casos en Castela e León, Galicia, País Vasco e Asturias.

Por todo iso, a deputada de En Marea Alexandra Fernández e o deputado de En Comú Félix Alonso Cantorné rexistraron senllas preguntas no Congreso para solicitar ao Goberno unha valoración por estas informacións, as investigacións abertas e as medidas adoptadas respecto diso, incluída a depuración de responsabilidades.

Agora, o Executivo confirma, nunha resposta recollida por Europa Press, que "se procedeu á apertura dos correspondentes expedientes internos encamiñados a esclarecer as actuacións que se desprenden dos informes que obran no sumario".

Con todo, sostén que "aínda non se dispón de conclusións dado que devanditos expedientes internos atópanse en tramitación" e que "se esixirán as responsabilidades que correspondan adoptar no proceso penal no que Adif atópase personado como acusación particular, e as de índole disciplinaria adoptaranse por Adif no que a pendencia do proceso penal permita".

"TODAS AS MEDIDAS NECESARIAS PARA COMPROBAR A CALIDADE"

Segundo este informe da Garda Civil, os subornos por parte da empresa adxudicataria Isolux-Corsan permitiron o visto e prace de supervisores de Adif a pesar da peor calidade do material utilizado nalgunhas das construcións.

Neste sentido, a deputada de En Marea Alexandra Fernández tamén preguntaba se o ministerio de Fomento iniciara a comprobación dos materiais de categoría inferior á declarada ou se esixirá ás empresas concesionarias implicadas indemnización "por aumentar os seus ingresos á conta de rebaixar a calidade dos materiais".

Ante isto, Fomento asevera que no caso de que se comprobe a certeza desta acusación "esixiranse todas aquelas responsabilidades que se poidan esixir, adoptándose, doutra banda, todas aquelas medidas que sexan necesarias para comprobar a calidade dos materiais".

Por último, o Goberno subliña que "se actuará conforme ao previsto na lexislación vixente, prestándose aos tribunais competentes todo o apoio que se precise para o esclarecemento dos feitos".