Gadisa reciclou o pasado ano 6.772 toneladas de cartón, 748 de plástico e 156 de madeira

A compañía Gadisa reciclou ao longo do pasado ano un total de 6.772 toneladas de cartón, outras 748 de plástico e 156 de madeira, así como reutilizou 5,13 millóns de caixas de material plástico de máis dun só uso.

Diso informou a compañía a través dun comunicado emitido este luns, coincidindo co Día Mundial do Medio Ambiente, no que indicou que Gadisa "reforza o seu plan de actuación na sustentabilidade ambiental".

Este plan susténtase, segundo Gadisa, en tres alicerces: "a mellora na eficiencia enerxética das súas instalacións, o desenvolvemento da reciclaxe e a reutilización e a aposta polos provedores locais".

Ademais, implantou un programa de mellora para "minimizar" as rutas por estrada "que permitiu un descenso no consumo de combustible" nos transportes.