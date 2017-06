Popular afúndese en mínimos históricos tras caer máis dun 18% no día

Popular pechou a primeira sesión bolsista da semana cunha caída superior ao 18%, a maior do ano, de forma que profunda nos mínimos históricos rexistrados a pasada semana e acumula sete sesións en vermello.

Popular | Fonte: Europa Press

Concretamente, a entidade presidida por Emilio Saracho esborrallouse un 18,16% no día, ata os 0,338 euros por acción, o que supón bater de novo os seus peores rexistros, impulsados pola incerteza que xera o seu proceso de venda.

A entidade, que a semana pasada experimentou unha caída do 38% do seu valor en Bolsa, tamén está a coñecer os seus mínimos históricos en canto á capitalización, que xa se atopa por baixo dos 1.420 millóns de euros, fronte aos 2.700 millóns de euros que rexistraba ao peche de sesión do pasado martes.

En opinión do analista de XTB Rodrigo García, Popular "segue esperando" atopar un comprador e a ausencia do mesmo é "causa e, á vez, consecuencia do esborralle" que está a sufrir en Bolsa.

"Os accionistas de Banco Popular saben que se non aparece rápido un comprador o reflote do banco vai pasar, con gran probabilidade, por unha ampliación de capital que terminará por fortalecer a entidade no medio prazo, pero prexudicará ao accionista no moi curto prazo", apuntou o experto en declaracións a Europa Press.

Segundo engadiu, o interese por evitar ser titular de accións do valor no momento no que se anuncie esta ampliación "está a facer que os investidores máis potentes que aínda estaban no valor estean a desfacer posicións ás alancadas".

É o caso da xestora de fondos Blackrock, que a semana pasada reduciu a súa participación desde o 4,09% ata o 1,775%, desprendéndose duns 97,15 millóns de accións da entidade.

Tras este movemento, no accionariado de Popular atópase en primeiro lugar a Sociedade Xeral Financeira e Fiduciaria, que engloba a Sindicatura de accionistas e cuxa participación ascende ao 9,873%, seguida por Crédit Mutuel, cun 4,061%.

En opinión do analista, nestes momentos, "salvo sorpresa inesperada", parece "difícil" que un banco maior asuma o control da firma "sen un desconto importante".

"A razón diso está clara: aínda que as sinerxías entre Popular e calquera outra entidade española maior serían máis que evidentes, os potenciais compradores serían máis propensos a que a reestruturación fose asumida en primeira instancia polo Banco Popular en lugar de por eles mesmos", explicou García.