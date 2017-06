A presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, asinou este luns os contratos de ocupación de tres novos espazos no viveiro de empresas do polígono de Barro-Meis. A presidenta subliñou que, "en poucos meses, poderase falar dunha ocupación do cento por cento das naves dispoñibles" no viveiro. Ao seu xuízo, isto demostra "o seu acerto e boa localización".

Nota De Prensa E Fotos Depo Firma Novos Viveiristas Barro | Fonte: Europa Press

Silva recoñeceu que, en breve, "seguramente entre xullo e setembro" estarán ocupadas todas as naves dispoñibles, aínda que quixo ser prudente coas datas que acompañan os procesos administrativos, pero as peticións xa están feitas.

Ademais, anunciou a celebración dun evento para "pór en valor ás persoas que instalaron as súas empresas en Barro porque en tempos difíciles arriscan". "Porque de tempos de crises fixeron unha oportunidade e estas persoas son as que necesitamos na sociedade polo que quero desexarlles todos os éxitos", esgrimiu.

Carmela Silva asinou este luns os contratos das empresas Logística del Transporte, Papel en blanco eventos e Inpekdrone. A primeira é unha firma dedicada ao transporte e distribución de mercadorías perecedoiras por estrada, que vai ocupar unha nova nave.

O empresario Jorge Fontán, de Loxísticas do Transporte, destacou as boas instalacións do viveiro e a súa localización, que lle permiten pedir unha ampliación a outra nave "polo que son un exemplo do bo acerto do viveiro"

"AXUDA INESTIMABLE"

Papel en blanco eventos é unha empresa dedicada a servizos de asesoramento e organización de eventos para empresas e particulares, e vai ocupar unha oficina. A empresaria Isabel García agradeceu as facilidades para instalarse no viveiro. "É unha axuda inestimable", dixo.

A terceira empresa é Inpekdrone, dedicado a servizos técnicos de enxeñaría, asesoramento e monitorización de cultivos mediante drones, que vai ocupar outra oficina. Alejandro Rodríguez de Inpekdrone, destacou que grazas ao viveiro de Barro pódese "montar esta empresa". "É unha gran axuda", recalcou.

Sobre esta firma, Carmela Silva sinalou que se trataba dunha iniciativa pioneira en Galicia coa utilización das novas tecnoloxías na mellora dos viñedos.