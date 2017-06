A Reconquista de Vigo inicia os trámites para a súa declaración como Festa de Interese Turístico Nacional

Os organizadores da festa da Reconquista de Vigo, que se celebra todos os anos no mes de marzo, iniciaron os trámites para promover a súa declaración como Festa de Interese Turístico Nacional, o que esperan que se consiga no prazo dun ano.

Foto: Reconquista Vigo Xunta | Fonte: Europa Press

Con este obxectivo, solicitaron reunións coa Xunta, o Concello de Vigo e a Deputación de Pontevedra. Así, este luns mantiveron o primeiro encontro coa directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, e o delegado territorial da Xunta, Ignacio López-Chaves, que confirmaron que esta festa "cumpre os requisitos" para conseguir a certificación.

En concreto, Nava Castro explicou que a Reconquista cumpre a condición de cumprir máis de cinco anos como Festa de interese turístico de Galicia e ten unha capacidade hoteleira "incuestionable". Ademais, necesita acumular 20 aparicións en medios de comunicación nacionais no últimos cinco anos.

O portavoz da asociación de veciños do Casco Vello, Fiz Axeitos, apuntou que "non ten por que haber ningún problema", xa que a festa "cumpre todas as condicións", e indicou que estas reunións son só "o pistoletazo de saída" deste proceso, no que tratarán de implicar "a toda a cidade" e co que esperan recoñecer aos organizadores, que son os propios veciños.

Castro destacou que conseguir esta certificación é "fundamental" para Vigo, xa que "non conta con ningunha festa" con esta categoría, así como para seguir situando a Galicia como destino turístico". "Cando unha festa é declarada de interese turístico nacional, sitúase o destino", apostilou, tras o que López-Chaves trasladou á organización "todo o apoio" da Xunta.

Cuestionados acerca de se cren que poida xurdir algún conflito co goberno vigués, Castro mantivo que "isto é un trámite, o máis importante é quen organiza e non teñen nada que ver as cores". "Só faltaría chegar a ese ridículo", comentou, insistindo en que esta certificación suporía "un recoñecemento á cidadanía de Vigo e promocionar a cidade".