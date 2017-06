A planta de PSA en Vigo reduce un 40% o consumo de electricidade por coche fabricado desde 2010

A planta de produción que posúe o Grupo PSA en Vigo reduciu un 40% o consumo de enerxía eléctrica por vehículo fabricado desde 2010, segundo informa a empresa con motivo da celebración do Día Mundial do Medio Ambiente.

Planta de PSA en Vigo | Fonte: Europa Press

A corporación francesa sinala que, desde 2010, a instalación industrial de Vigo tamén rebaixou a máis da metade o cociente de residuos de embalaxe (madeira, cartón ou plástico) e tamén aumentou un 95% a valoración de residuos xerados na produción de vehículos.

A factoría celebrou o Día Mundial do Medio Ambiente cun evento co obxectivo de reafirmar o seu compromiso co coidado do ecosistema. Durante ou acto presentáronse resultados das principais accións levadas a cabo pola fábrica non último ano para contribuír á conservación do medio ambiente.

O director da planta galega do Grupo PSA, Frédéric Puech, quixo agradecer a implicación de "todos e cada un" dos traballadores do centro, posto que, coa súa propia concienciación e os seus pequenos xestos, cada día contribúen de maneira moi importante ás melloras para minimizar o impacto ambiental.