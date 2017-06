A CEOE presentou este luns aos empresarios de Pontevedra o Libro Blanco da Formación Profesional elaborado por esta organización patronal, e reclamou un novo modelo de FP, no que a empresa e os seus traballadores sexan "o eixo do sistema", e non as administracións públicas.

Ndp Da Cep Manuel San Juan Urdiales: 'O Centro Do Sistema De Formación Para | Fonte: Europa Press

O director da asistencia técnica da Fundación para a Formación no Emprego (Fundae), Manuel San Juan Urdiales, foi o encargado de presentar este documento, e avogou por un sistema "máis flexible", no que a formación sexa definida polos diferentes sectores e axentes sociais, e o papel da Administración limítese ao uso dos fondos públicos e a súa xestión transparente.

"Hai que facer unha formación para o emprego buscando a competitividade das empresas", recalcou, e sinalou a importancia de separar esa formación daquela que se dá especificamente aos parados

San Juan Urdiales, quen lamentou que a Formación Profesional "non funciona ben" en España, afirmou tamén que os fondos destinados a esta formación han de ser "realmente finalistas", e "que se aproveiten os excedentes de maneira efectiva", sen que se destinen a outros usos.