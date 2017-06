Fomento trata este martes con CC.AA. e concellos sobre o conflito entre o taxi e Uber

O Ministerio de Fomento convocou este martes un 'cume' de administracións públicas para tratar sobre o conflito aberto entre o sector do taxi e o de empresas como Uber e Cabify, as de vehículos de aluguer con condutor (VTC).

Tráfico, circulación, coches, taxi, taxis | Fonte: Europa Press

O encontro, que terá lugar tras a folga de taxitas da pasada semana, ten como obxectivo reforzar a inspección nos dous sectores, co fin de que ambos cumpran cos requisitos necesarios para operar e coa súa normativa de explotación.

Á reunión, que o ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, liderará a partir das 19,00 horas , acudirán os responsables autonómicos do ramo, a Federación de Municipios e Provincias (FEMP) e de concellos das principais cidades como Madrid e Barcelona.

Fomento e o resto de administracións con competencia nesta actividade buscan potenciar a inspección destes sectores ante a esperada fervenza de licenzas de VTC que se está rexistrando en virtude de sentenzas xudiciais, que as levaron a supera o cociente de autorizacións establecido por lei fronte ao taxi.

En concreto, as empresas de VTC lograron nos últimos anos 3.740 licenzas por vía xudicial, ás que se poderían engadir "miles" máis nas próximas datas.

Desta forma, na actualidade, o sector de empresas como Uber xa ten case tres veces máis licenzas das que lle corresponden por lei. En concreto, suma 5.928 licenzas, un 170% máis de que as 2.188 que lle correspondería en función da lexislación, que establece a concesión dunha autorización de VTC por cada trinta que se outorgan ao taxi. Este gremio, do seu lado, suma 65.670 autorizacións.

A orixe das sentenzas xudiciais que está a provocar o crecemento destas empresas e, polo tanto, o conflito co taxi, é unha lei que o último Goberno socialista aprobou en 2009 e que liberalizó o servizo.

O posterior Goberno do PP volveu en 2013 a regulalo e a recuperar o cociente de concesión unhas licenzas VTC por cada trinta para o taxi, a mesma que estaba vixente antes de dita lei. No entanto, iso non evitou que as empresas ás que entre 2009 e 2013 negouse a autorización recorresen aos tribunais que, maioritariamente, están a darlles agora a razón.

POLICÍA ESPECIFICA

Entre as medidas que Fomento e as comunidades sopesan para reforzar as inspeccións figura a de configurar grupos de efectivos de Policía e Garda Civil que se dediquen especificamente a este fin.

A inspección, competencia de comunidades autónomas con coordinación de Fomento, céntrase en garantir que os dous tipos de servizos, o do taxi e o do VTC, cumpran coa normativa.

Os dous sectores teñen que cumprir as mesmas condicións administrativas, pero no ámbito operativo, os coches con condutor non poden "propiciar a captación de clientes", isto é, circular polas vías ou establecerse en paradas en busca de pasaxeiros, e deben realizar un contrato por cada servizo que realicen.