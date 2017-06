As autoridades británicas pediron as impresións dixitais de Ignacio Echeverría para tentar identificalo

As autoridades británicas pediron ao Ministerio do Interior español as impresións dixitais de Ignacio Echeverría, español desaparecido en Londres desde o atentado do pasado sábado, para así tentar identificalo.

Así o desvelou o seu pai, Joaquín Echeverría, en declaracións a diversas emisoras de radio, recollidas por Europa Press. Segundo relatou, el recibiu esta información á unha da mañá deste luns, e desde entón non tivo máis noticias.

O ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido, pediu calma á familia apuntando que Ignacio Echeverría pode ser un dos feridos no atentado que aínda permanecen sedados nalgún hospital. "Paréceme moi razoable o que está a dicir, oxalá sexa así", dixo o seu pai en Onda Cero.

"Pensamos que está inconsciente e non identificado", dixo tamén a Europa Press a súa filla Isabel, que vive en Londres do mesmo xeito que o seu irmán. O Goberno español recibiu confirmación do británico de que Ignacio non está entre os falecidos. No entanto, hai uns 20 feridos que están en estado crítico.

Isabel Echeverría dirixiuse este domingo a varios hospitais, pero non conseguiu atoparlle por esa vía. Ademais, relatou que os amigos do seu irmán pasaron varias horas declarando en comisaría para facilitar información que permita identificalo.

Segundo dixo, as autoridades británicas están a ser moi herméticas e facilitando pouca información mentres levan a cabo o seu protocolo de actuación. En cambio, eloxiou o trato por parte do Ministerio de Exteriores. Ela falou co cónsul español en Londres e o seu marido fíxoo co ministro, Alfonso Dastis.

VIRON COMO UN HOME APUÑALABA A UNHA MULLER

No momento do atentado, no que morreron sete persoas, Ignacio regresaba de patinar nun parque cos seus amigos cando viron como un home apuñalaba a unha muller na contorna de Borough Market, xunto ao London Bridge.

Os amigos do desaparecido explicaron aos familiares que foi o único do grupo que se parou para socorrer á muller que estaba a ser apuñalada e encerellouse co agresor. A última vez que o viron estaba tendido na beirarrúa. Desde entón, nin a familia nin os seus amigos lograron contactar con el.

Segundo sinalou a familia, Ignacio vai probablemente indocumentado, dado que regresaba de facer deporte e non debía levar o seu carné de identidade. Mide aproximadamente 1,75 metros e ía vestido con pantalóns vaqueiros, zapatillas 'Vans' negras e xersei escuro, ademais dunha cadea de ouro.

Pola súa banda, fontes do Ministerio de Asuntos Exteriores e de Cooperación sinalaron que están ao corrente deste caso e que a embaixada e consulado en Londres están a prestar toda a axuda posible á familia, en contacto con ela e coas autoridades británicas.