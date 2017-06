A vicepresidenta do Goberno, Soraya Sáenz de Santamaría, indicou este luns que tanto a Embaixada como todas as autoridades españolas están en contacto coa familia de Ignacio Echeverría como coas autoridades británicas para pescudar "canto antes" cal é o paradoiro e a situación deste español, desaparecido en Londres desde o atentado do pasado sábado pola noite.

Durante unha reunión de traballo en Sevilla con delegados e subdelegados do Goberno de toda España, --na que se gardou, antes do seu inicio, un minuto de silencio polas vítimas do atentado--, Sáenz de Santamaría mostrou "a máis sincera e fervente repulsa e condena ao terrorismo".

"Este fin de semana volvemos a sentir o que supoñen as gadoupas do terrorismo nas nosas democracias", afirmou a vicepresidenta do Goberno, quen destacou que cando "se produce un atentado en calquera sitio, en España sabemos en primeira persoa o que se sente e se sofre, e como se conmociona un país nestas circunstancias".

Tras apuntar que o "risco cero non existe" e que España leva moitos meses "nun nivel de alerta moi intenso", Sáenz de Santamaría agradeceu "o seu esforzo e dedicación" a todas as Forzas e Corpos de Seguridade do Estado e a todos os que participan na "difícil tarefa de garantir a seguridade".

"En España sabemos o que é o terrorismo e hoxe escoitaba en moitos faladoiros que se pon en valor como os españois soubemos con esta experiencia reforzar a nosa lexislación, capacidade de reacción e prácticas fronte ao terrorismo", explicou a vicepresidenta.

Segundo defendeu, hoxe é momento "para pór a disposición de todos ese coñecemento e ese sentimento profundo que teñen os españois e, en especial, as súas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, para coñecer aos terroristas, saber interpretalos ben, saber anticiparse, e responder desde a serenidade, pero tamén desde o rigor".

"TRANQUILIDADE"

Por outra banda, o ministro do Interior, Juan Ignacio Zoido, pediu "tranquilidade" aos familiares do español desaparecido en Londres tras o atentado terrorista, ao mesmo tempo que apuntou que "pode estar" entre os feridos que foron atendidos e "sedados" tras o ataque.

"Hai moitos feridos que foron intervidos e que están sedados despois da intervención. Só hai 48 horas", manifestou Zoido en declaracións a Cadea Ser recollidas por Europa Press, preguntado polo paradoiro de Ignacio Echeverría, de 39 anos, quen aínda non puido ser localizado pola súa familia desde que foi visto por última vez este sábado nun dos lugares onde se produciu o atentado.

O ministro do Interior afirmou que o feito de que o español estea "sedado" pode ser o motivo polo que non se puxo en contacto coa súa familia. En calquera caso, fixo fincapé en que desde o Ministerio de Exteriores, a embaixada e o consulado español en Londres está a traballarse para poder atopalo: "Esperemos estea nas mellores condicións posibles", engadiu.

A familia explicou a Europa Press que, no momento do atentado, Ignacio regresaba de patinar nun parque cos seus amigos cando viron como un home apuñalaba a unha muller na contorna de Borough Market, xunto a London Bridge, e Ignacio parouse para socorrer á muller que estaba a ser apuñalada e encerellouse co agresor. Nesta liña, Zoido destacou as "condicións humanas" do desaparecido.

A última vez que os amigos o viron, Ignacio estaba tendido na beirarrúa. Desde entón, nin a familia nin os seus amigos lograron contactar con el nin atoparlo en hospitais, a pesar de que xa se puxeron en contacto co consulado español, a policía británica, os hospitais da zona e HSBC (a empresa na que traballa o desaparecido) para comunicar o ocorrido.

Segundo explicou a familia, Ignacio ía probablemente indocumentado, dado que regresaba de facer deporte e non debía levar o seu carné de identidade consigo. Mide aproximadamente 1,75 metros e ía vestido con pantalóns vaqueiros, zapatillas 'Vans' negras e xersei escuro, ademais dunha cadea de ouro.

Unha irmá do desaparecido, residente tamén en Londres, tentou visitar os hospitais onde se está atendendo aos feridos no atentado para tratar de atopalo pero, segundo explican os familiares, as instalacións foron acordoadas e non puideron acceder aínda nin recibiron ningunha confirmación de que a identidade dalgún dos feridos se corresponda coa de Ignacio.

Doutra banda, Zoido asegurou que o outro español que resultou ferido leve no ataque terrorista, está "en bo estado" a pesar das lesións que ten en "o peito, na boneca e na perna". "Quería recuperarse canto antes porque tiña un exame", dixo Zoido, tras afirmar que o Goberno estivo onte en contacto con el.