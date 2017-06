Desimputado na Operación Zeta o amigo de Feijóo

A Sección Segunda da Audiencia Provincial da Coruña estimou parcialmente un recurso presentado por varios investigados na 'Operación Zeta' --que investiga unha presunta fraude en cursos de formación-- e determina a obrigación de facer pezas separadas e imputacións concretas, segundo un auto ao que tivo acceso Europa Press.

O empresario investigado na Operación Zeta, Pachi Lucas, detrás de Feijóo, nunha sesión taurina na que tamén está Rajoy e outros cargos do Partido Popular

En representación da Federación de Autónomos de Galicia (Feaga), do presidente desta entidade, Francisco Javier Pérez Belo e do director da Feira de Autónomos de Galicia, José Luis Ameneiros e a súa muller, María Teresa López, pediuse a revogación dunha resolución do Xulgado de Instrución número 6 da Coruña, que instrúe esta causa e que rexeitou o sobresemento exposto por estas partes.

No recurso, expúxose ademais, entre outras cuestións, que se ordenase a realización de pezas separadas sobre as subvencións e a investigación separada doutros delitos como a falsificación de facturas.

Agora, a Audiencia estima parcialmente o recurso xa que descarta o sobresemento, pero si estima "ordenar á xuíza que abra pezas separadas e que se efectúen imputacións concretas dos supostos delitos", explicou o avogado dos recorrentes, Marcelo Oviedo.

En concreto, a Audiencia indica que nunha "macrocausa" como esta "procede que pola xuíza de instrución acórdese xa a formación da peza separada que anticipa na resolución obxecto do recurso".

Tamén sostén que "sen esperar máis" polo informe pericial pedido á Axencia Tributaria sobre Feaga "valórese o estado da causa en relación co resultado das dilixencias practicadas ata o momento".

"Levamos case cinco anos e medio e non sabemos concretamente que se lles imputa a cada un deles", engadiu o letrado sobre un caso con case 60 investigados.

SOBRESEMENTO PARA PACHI LUCAS

Desta lista, quedou fóra o empresario Francisco Ramón de Lucas, coñecido como Pachi Lucas, e ao que se chegou a considerar como o suposto conseguidor de cursos como "amigo persoal" do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

Así o definiu o presunto xefe da suposta fraude nestes cursos de formación, Gerardo Crespo, quen recentemente volveu acudir a declarar en relación con esta causa e a petición propia. Con todo, a xuíza acordou o sobresemento provisional no caso de Pachi Lucas tras prestar declaración por suposto tráfico de influencias.

Nun auto, datado o 30 de marzo, a xuíza argumentou que non había "datos obxectivos" para concretar os indicios ou sospeitas que no seu día motivaron a condición de investigado do empresario.

"Máis aló de que existan indicios de que se lle encargase a realización de xestións relativas aos expedientes administrativos que interesaban a Gerardo Crespo", recolle o contido do auto.

DETERMINAR Os DELITOS

A esta decisión xudicial, súmase agora a resolución da Audiencia da Coruña sobre a 'Operación Zeta'. Sobre este último auto, datado o 25 de maio, o letrado dos recorrentes expuxo que supón que, por cada subvención que se está investigando, "habería que abrir unha peza separada".

"Investíganse feitos, non persoas", engadiu sobre esta causa e ao argumentar que debía facerse desde un principio para determinar se se considera, en cada caso, que houbo estafa ou fraude en subvencións e a que persoas impútase un destes delitos ou ningún.

Á petición formulada no recurso, adheriuse tamén a defensa do presidente da Confederación de Autónomos e Profesionais de España (Caype), Eliseo Calviño, aínda que o obxecto do recurso podería estenderse agora a outros investigados, segundo fontes do caso consultadas por Europa Press.