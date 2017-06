Feijóo avanza que o plan reitor do parque natural de Corrubedo entrará en vigor en 2018

O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, avanzou este luns que o plan de usos e xestión do parque natural de Corrubedo, en Ribeira (A Coruña), entrará en vigor o ano próximo.

Fotos Xunta. Visita Corrubedo. | Fonte: Europa Press

Durante o acto de celebración do XXV aniversario do parque e do Día Mundial do Medio Ambiente, o mandatario destacou o compromiso da Xunta para pór en valor os seus espazos naturais.

E, desde o convencemento de que "a forma máis eficaz de protexer o patrimonio natural é que se coñeza", deu conta do impulso dos recursos e servizos necesarios para visitar estas zonas.

É por iso que, segundo as palabras do xefe do Executivo autonómico, a Xunta investiu case tres millóns de euros para pór o parque de Corrubedo "a disposición do visitante".

Finalmente, indicou que o número de visitas ao seis parques naturais da comunidade aumentou un 33 por cento de 2015 a 2016, sendo Corrubedo o segundo máis percorrido (con 63.000 excursionistas).