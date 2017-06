Ana Miranda (BNG) asistirá como observadora internacional ao xuízo contra 24 presos políticos en Rabat

A portavoz do BNG en Europa, Ana Miranda, desprazarase este domingo, día 11 de xuño, a Rabat para asistir como observadora internacional á reapertura do xuízo contra os 24 presos políticos saharauís do campamento da dignidade Gdeim Izik.

Nun comunicado, o BNG lembrou que esta acampada foi creada en 2010 preto de El Aiún, "como denuncia á discriminación política, económica, social e cultural que sofre o pobo saharauí e que foi desmantelado por Marrocos con extrema violencia". En concreto, morreron 11 policías e dous activistas.

"Este é un xuízo político que vulnera os dereitos humanos e que vai contra a defensa do dereito á libre determinación do pobo saharauí, nunha actitude colonial e déspota por parte de Marrocos", sinala Ana Miranda.

A dirixente nacionalista denunciou que, "ademais de non existir probas e de inventalas contra os imputados, empregouse a tortura e abusos manifestos que non foron considerados na causa, vulnerando o Convenio de Istambul contra a tortura".

Ana Miranda tamén asegurou que o proceso xudicial é "inválido" por celebrarse fóra dos territorios ocupados, segundo o dereito internacional.

Por todo iso, o BNG destacou que se suma á denuncia de numerosos colectivos e organizacións en defensa dos dereitos humanos, así como ao Intergrupo do Parlamento Europeo 'Paz para o pobo saharauí', do que foi membro como eurodeputada Ana Miranda.