Dúas persoas resultan feridas ao caer polo oco dun ascensor en Vilalba (Lugo) uns tres metros

Dúas persoas resultaron feridas en Vilalba (Lugo) despois de caer polo oco dun ascensor, desde unha altura dun tres metros.

Segundo os datos do 112, as feridas non revisten gravidade pero, tras o seu rescate a cargo dos bombeiros, as dúas vítimas foron evacuadas a un centro hospitalario.

Os feitos tiveron lugar nun edificio da Avenida da Terra Chá sobre as 13,10 horas.