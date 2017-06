Sogama plantará catro hectáreas de especies autóctonas no seu complexo de Cerceda

A Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) plantará máis de catro hectáreas de especies autóctonas no recinto do seu complexo industrial de Cerceda.

En concreto, o proxecto implica a plantación de 1,25 hectáreas de frondosas e 2,86 hectáreas de coníferas, segundo informa a compañía este luns.

Con esta actuación darase maior estabilidade ao chan, protexéndoo fronte á erosión, á vez que actuará como sumidoiro de dióxido de carbono e barreira vexetal para protexer a paisaxe e minorar os ruídos da actividade industrial.