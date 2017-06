Sestayo lémbralle ao alcalde de Ferrol que antes de vincular as contas a unha moción de confianza debe presentalas

A portavoz do grupo municipal do PSOE no Concello de Ferrol, Beatriz Sestayo, lembroulle ao alcalde deste municipio que "o primeiro que hai que facer para aprobar un orzamento é presentalo".

A portavoz do PSOE en Ferrol, Beatriz Sestayo | Fonte: Europa Press

"Suárez pode vincular o que queira, pero o primeiro que ten que facer é presentar as contas, convídoo a que presente os orzamentos do grupo socialista xa que se ve que non é capaz de facer uns propios e tería asegurados os nosos votos", manifestou.

Así se pronunciou a dirixente socialista despois de que este fin de semana o rexedor ferrolán explicase, nunha entrevista concedida a Europa Press, que recorrerá a unha moción de confianza para tentar sacar adiante as contas.

Respecto diso, Sestayo afeou que o alcalde aínda non presentase os orzamentos e definiuno como "vago". "Jorge Suárez non se caracteriza polo seu ánimo de traballo, sendo o goberno máis vago que pasou polo Concello de Ferrol", indicou.

A portavoz socialista tamén criticou que rexedor "siga incidindo en máis do mesmo" ao asegurar que el mesmo "é xenial" mentres que o PSOE é "malo, malísimo". "Reparte os carnés entre os bos e os malos, tal e como leva facendo dous anos", censurou.

RÉPLICA DO ALCALDE

Pola súa banda, o alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, replicou ás afirmacións da portavoz socialista. "Non vou caer na provocación que busca Beatriz Sestayo e non vou entrar a valorar o que día", manifestou para rexeitar que defina "bos e malos socialistas".

"Eu o que teño é unha opinión sobre diferentes temas, que espero poder seguir difundindo libremente ao mundo, do mesmo xeito que ela difunde as súas, pero non vou entrar nas cuestións de Beatriz Sestayo, que son pouco políticas e máis de salón de té", manifestou.

Por último, en ton irónico, asegurou, en declaracións aos medios de comunicación, sobre a "invitación" cursada por Sestayo para que "utilizase os orzamentos socialistas" que "os orzamentos de 2007, de cando gobernaba Vicente Irisarri, se cadra están un pouco obsoletos para a cidade e por tanto preferimos actualizalos ao ano 2017".