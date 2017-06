Un home resulta ferido en Curtis (A Coruña) tras caer co seu coche por un terraplén

Un home resultou ferido en Curtis (A Coruña) tras caer co seu coche por un terraplén, co que acabou nunha zona de monte.

Son datos do 112, que apuntou tamén que a vítima puido saír do vehículo polos seus propios medios e, posteriormente, evuacuada a un centro hospitalario.

O sinistro tivo lugar na estrada que conecta Curtis e Naveira, á altura de Illana, sobre as 14,30 horas.

Adicionalmente, en Barreiros (Lugo), unha muller resultou ferida "de carácter leve" tras outra saída de vía, como consecuencia da cal o seu coche acabou chocando contra unha casa.

Este accidente ocorreu no quilómetro 565 da estrada N-634, á altura de San Miguel de Reinante, sobre as 16,50 horas.

Por último, un incendio calcinou por completo un coche sen carné en Narón (A Coruña) sobre as 16,10 horas. O vehículo estaba detido na Avenida do Mar sen ninguén no seu interior.