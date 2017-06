Lídia Senra organiza este martes no Parlamento Europeo unhas xornadas sobre xustiza e infancia

A eurodeputada de Alternativa Galega de Esquerda en Europa (AGEe), Lídia Senra, organiza este martes, día 6 de xuño, unha xornada de traballo sobre a adaptación da xustiza ás necesidades da infancia.

Nun comunicado, a europarlamentaria explicou que na iniciativa participarán diversas persoas que achegarán información e debate sobre o coidado dos nenos nos procedementos xudiciais, así como accións específicas para evitar o seu dobre victimización.

E é que, segundo lembrou, "só un 2% do abuso intrafamiliar a menores e o 6% do extrafamiliar é denunciado" e que "en casos que chegan a procesos xudiciais non se salvagardan todo o que deberían os dereitos dos nenos".

Así, entre outros, participarán o avogado da Asociación Galega contra ou Malos tratos a Menores, Manuel López Casal; a psicóloga clínica e vicepresidenta da rede internacional 'Fight4 Child', Sonia Vaccaro; ou a xuíza de paz en Buenos Aires Graciela Doura Jofré.

Con este evento, a eurodeputada do Grupo Confederal da Esquerda Unitaria/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL) busca pór sobre a mesa pór situacións que se viven nos xuízos con menores nos que se parte da "idea errónea" de considerar ao neno como "adulto en miniatura".