Conde sitúa a planificación da sucesión como o gran desafío das empresas familiares

O conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde, situou a planificación do proceso de sucesión como o gran desafío das empresas familiares, durante a súa intervención no X Encontro de Alumnos do IESE celebrado na Coruña e centrado nos hábitos da empresa familiar de éxito.

Na súa intervención, Conde sinalou que o mapa empresarial da comunidade autónoma ten neste tipo de compañías un elemento "definitorio". Así, apuntou que, neste momento, máis do 92% das empresas en Galicia son familiares, achegando máis do 96% do emprego.

Ademais, indicou que 69 das 100 maiores empresas con sede en Galicia atópanse baixo propiedade familiar. Por outra banda, sinalou que estas empresas teñen como principal desafío planificar o proceso de sucesión.

A este respecto, dixo que a Xunta busca "contribuír" eliminando cargas impositivas. En concreto, precisou que, desde 2016, "o 88% dos galegos" non paga o Imposto sobre Sucesións e Doazóns, nin o tramo autonómico do IRPF, nin tributan pola transmisión, herdanza ou doazón de empresas.

Na súa intervención, resaltou tamén a contribución das empresas familiares aos bos datos que, segundo expuxo, rexistra a economía galega. Así, indicou que, segundo a previsión da Fundación de Caixas de Aforro (Funcas), Galicia será unha do catro autonomías que crecerá por encima da media nacional.

HIJOS DE RIVERA

Neste encontro, interveu tamén o conselleiro delegado da Corporación Hijos de Rivera, Ignacio Rivera, quen apelou á necesidade de apostar por estratexias empresariais centradas en ser "diferentes".

Así, insistiu en que se debe ter claro o que se quere e apostar por plans estratéxicos, así como por ter no persoal "aos mellores".