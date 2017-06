Agricultura convoca axudas para o financiamento agrario das explotacións afectadas pola seca

O Ministerio de Agricultura publicou este luns no Boletín Oficial do Estado (BOE) unha orde pola que se convocan axudas ao financiamento agrario para 2017, na que se contemplan subvencións de ata o 100% do custo dos avais concedidos pola Sociedade Anónima Estatal de Caución Agraria (Saeca) a préstamos subscritos por titulares de explotacións.

O obxectivo desta medida é contribuír a paliar os problemas de liquidez nas explotacións agrarias españolas por mor da seca, mediante a subvención de avais a novos créditos.

Estas axudas convocáronse en base a Orde de 2016 (Orde AAA/778/2016), que contemplaba axudas non só de liquidez, senón tamén de reestruturación para determinados sectores en crises, o que permitiu unha rápida publicación da convocatoria, que coincide así co anuncio do paquete de medidas da seca.

Conforme esas bases reguladoras de 2016, contémplase unha dobre modalidade, a de liquidez (ata 40.000 euros e máximo cinco anos) e a de reestruturación, ata 80.000 euros e 10 anos, condicionada a destinar a maior parte do crédito a amortizar créditos anteriores en sectores en crises como o lácteo, porcino, cunícola e hortofrutícola.

Desta forma, poden ser beneficiarios das axudas os titulares de explotacións agrarias, incluídas as apícolas, que subscriban novos créditos avalados por Saeca.

Os titulares de explotacións que realicen a súa actividade no ámbito da produción láctea, porcina, cunícola ou de froitas e hortalizas poderán beneficiarse ademais de condicións específicas da axuda, cando o destino do crédito sexa reestruturar a súa débeda.

O obxecto de subvención é o custo dos avais concedidos por Saeca aos créditos subscritos polos agricultores e gandeiros. Subvenciónase o 100% do custo da comisión de xestión (1,25% do saldo vivo anual) e, ademais, no caso de que as explotacións que subscribisen o seguro agrario, o 100 % do custo da comisión de estudo (0,5% do capital financiado, nun só pago no momento de concesión do crédito). O agricultor benefíciase ademais do tipo de interese recolleito nos convenios que Saeca firma coas entidades de crédito, e que oscila entre o 1,5% e o 2,5%.

O orzamento que Agricultura ten previsto dedicar á medida ao longo do seu período de vixencia (2017-2021) é de 4,3 millóns de euros. Do devandito orzamento 1,4 millóns de euros corresponden a 2017.