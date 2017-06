Tribunais.- Condenan a 33 anos de cárcere por drogas ao 'clan dos morones', liderado polo irmán de Sinaí Giménez

A Sección Quinta da Audiencia Provincial de Pontevedra condenou a un total de 33 anos de prisión a seis dos acusados de formar parte dun grupo dedicado ao tráfico de drogas, liderado por un dos membros do chamado 'clan dos morones', Marino G.J., e absolveu a un sétimo individuo de todos os delitos.

Tal e como consta na sentenza, contra a que cabe recurso, o tribunal considera probado que en xaneiro de 2014 os acusados Marino G.J., Enrique P.M. --cabo da Garda Civil--, Alfredo I.G., Marcos G.B. e Alfonso P.C., "planearon subtraer unha partida de cocaína, que posteriormente destinarían á venda".

Para iso, supostamente Marcos concertou con Modesto D.A. a adquisición dunha partida de cocaína e, "coa activa colaboración de Marino", planearon apoderarse da droga aproveitándose da condición de Enrique de cabo da Garda Civil. Así, o axente ía simular un control para apoderarse da droga, mentres Alfredo e Alfonso darían cobertura.

Desta forma, tras un primeiro intento errado, Marino, Alfredo, Marcos e Alfonso, en dous vehículos, dirixíronse a un supermercado en Poio, onde quedaran para o intercambio. Alí, Marcos subiuse a un vehículo no que estaban Modesto e Benito O.O. e desprazáronse os tres cara a Redondela, sendo seguidos por Marino e Alfredo, que informaban en tempo real ao axente.

Foi así como, ao chegar a unha gasolineira, o garda civil, uniformado e utilizando un vehículo oficial do Instituto Armado, deu o alto ao coche, momento en que interviñeron os efectivos do Corpo Nacional de Policía que investigaban estes feitos.

A sala entende que os feitos "quedaron acreditados a través das probas practicadas en autos", entre elas escoitas telefónicas e seguimentos policiais, que fan que non teña "ningunha dúbida acerca da intervención dos acusados". No entanto, di que non ten a mesma convicción sobre Benito, xa que a droga ía nunha bolsa de agasallo e descoñecía o contido.

CONDENAS

Por todo iso, considera a seis dos acusados como coautores dun delito contra a saúde pública referido a sustancias que causan grave dano á saúde, onde Marcos presuntamente intermediaba cos vendedores, Marino organizaba, Alfonso e Alfredo conducían os vehículos, Enrique proporcionaba a súa condición de Garda Civil e Modesto fornecía a droga.

Ademais, o tribunal, que non considera que os feitos sexan constitutivos dun delito de integración de grupo criminal --como imputaba a Fiscalía a Marino, Marcos, Enrique, Alfredo e Alfonso--, condena a Marino tamén por un delito de tenencia ilícita de armas e aprecia as agravantes de reincidencia respecto de Modesto e por condición de funcionario público respecto de Enrique.

Ante todo iso, rebaixa a petición do Ministerio Fiscal de 60 anos de prisión, a un total de 33: Sete e medio e multa de 90.000 euros para Marino; sete anos de cárcere, 15 de inhabilitación da súa profesión e 113.000 euros para o garda civil; cinco anos e medio e 90.000 euros para Marcos; cinco anos e 90.000 euros para Modesto; e catro anos e 60.000 euros para Alfonso e para Alfredo.