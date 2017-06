Arvi sostén que a frota industrial e artesanal compleméntanse e a sustentabilidade depende da xestión

O Comité Asesor Científico e Técnico da Cooperativa de Armadores de Pesca do Porto de Vigo (Arvi), remitiu á Secretaría Xeral de Pesca, entre outras administracións, un informe no que mantén que as frotas industrial e artesanal compleméntanse e ambas son necesarias, e engade que a sustentabilidade dos recursos non depende do tamaño das frotas, senón da xestión destes.

Baixo o título 'Flota Industrial vs frota artesanal, mitos e realidades', este estudo define a pesca artesanal como a realizada por barcos pequenos con baixo nivel de mecanización e propiedade de empresas familiares, que traballan preto da costa, e cuxos produtos se destinan ao mercado local; mentres que a pesca industrial exércena empresas comerciais e buques de maior tamaño.

Trátase de dous tipos de frotas que, sostén, comparten "moitos" dos seus problemas, como o relativo á obrigación de desembarque e a repartición de cotas "desigual", especialmente pola "sub-utilización das devanditas cotas por determinados países ou rexións, sen posibilidade de traspaso das mesmas a outras que si as necesitan pero que están prexudicadas polo sistema de repartición".

Arvi, que pediu o apoio da Secretaría Xeral a este informe na conferencia 'The Ocean Conference' que celebra Nacións Unidas esta semana en Nova York, tamén apuntou que a frota artesanal supón máis do 85% da frota mundial en termos de número de embarcacións e proporciona entre o 25 e o 33% das capturas de peixe globais.

Por iso, remarcou que a frota artesanal "por si mesma non podería dar resposta ás necesidades mundiais de aprovisionamento de recursos pesqueiros", e, por tanto, compleméntase coa industrial na subministración de peixe á poboación mundial. "No mercado hai cabida para as dúas e ambas son necesarias para dar abastecemento á demanda actual de alimentos", selou.

SUSTENTABILIDADE

En canto aos recursos, o informe conclúe que a súa sustentabilidade non se vincula ao tamaño da frota que os explota senón á xestión dos devanditos recursos, polo que instou, ademais de a obter máis datos sobre ambas frotas, a facer unha planificación de cada explotación pesqueira baseada en estudos científicos sobre o estado dos recursos.

Ademais, pediu que a planificación se realice "en consonancia coas necesidades socioeconómicas da poboación que depende dela", un marco no que chamou a debater o que se entende por zonas altamente dependentes da pesca e que requisitos debe cumprir unha rexión para ser considerada baixo este nome.