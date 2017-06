Detido un mozo por roubar dúas portas e mobiliario de cuarto de baño nun galpón en Xinzo (Ourense)

A Guardia Civil de Calvos de Randín (Ourense) detivo a un mozo de 25 anos polo roubo con forza de dúas portas e mobiliario dun cuarto de baño nun galpón na localidade ourensá de Xinzo de Limia.

Segundo informou o Instituto Armado, ás 10,00 horas do luns 5 de xuño foi detido C.G.G., de 25 anos e veciño de Xinzo de Limia, como presunto autor dun delito de roubo con forza nas cousas ocorrido o 25 de maio nun galpón de Xinzo.

O roubo sucedeu cando, tras forzar a porta, accedeu ao interior dun galpón e apoderouse de dúas portas e mobiliario dun cuarto de baño. As dilixencias foron remitidas ao Xulgado de Instrución de Xinzo de Limia.

FURTO VEHÍCULO

Por outra banda, a Guardia Civil do Barco de Valdeorras detivo ás 4,10 horas do 5 de xuño ao cidadán romanés L.D., de 21 anos e veciño dese municipio ourensán, como presunto autor dun delito furto uso vehículo a motor e danos no mesmo, tras ser sorprendido 'in fraganti' no interior do mesmo cando procedía á súa subtracción.

Mentres, a Guardia Civil de Leiro arrestou ás 9,30 horas do 5 de xuño a C.A.S., de 72 anos e veciño deste municipio ourensán, en virtude dunha orde de detención e personación ditada polo Xulgado Penal Número 2 de Orihuela.