Feridas tres persoas tras saírse da vía o vehículo no que circulaban no Porriño (Pontevedra)

Tres persoas foron trasladadas na noite do luns debido a un accidente de tráfico rexistrado ao saírse da vía o vehículo no que circulaban no Porriño (Pontevedra).

Segundo informou o 112 Galicia, os servizos sanitarios trasladaron o luns a tres persoas que resultaron feridas ao saírse da vía o coche no que viaxaban á altura da localidade do Porriño.

O accidente tivo lugar en Atios pasados uns minutos das 23,30 horas do luns. Foi un particular o que informou ao 112 Galicia e indicou que acababa de saírse da vía co seu coche e que viaxaba con tres menores, dos cales un deles atopábase con molestias no peito.

Por iso, o 112 Galicia alertou a Urxencias Sanitarias e aos axentes de Tráfico. Tamén, pasouse aviso aos Bombeiros do Porriño, Policía Local e Protección Civil, que confirmaron o traslado de tres persoas a un centro hospitalario.