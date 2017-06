Once alumnos da Escola de Altos Estudos Musicais de Santiago tocarán como solistas coa Real Filharmonía de Galicia no tradicional concerto extraordinario do centro, que terá lugar este mércores no Teatro Principal.

Concerto EAEM Santiago | Fonte: Europa Press

A iniciativa enmárcase no Curso Avanzado de Especialización Orquestral da EAEM, un curso de posgrao recoñecido como título propio pola Universidade de Santiago que naceu fai seis anos como unha experiencia pioneira en España. Como colofón ao ano académico, varios alumnos do centro, seleccionados polo seu nivel de excelencia, participan como solistas nun concerto coa Real Filharmonía.

O concerto desta edición celebrarase este mércores ás 20,30 horas no Teatro Principal de Santiago, con entrada gratuíta previa retirada de invitación.

A escola e a orquestra conforman "un proxecto musical único", xa que os profesores instrumentais da EAEM proceden da Real Filharmonía, coa que os alumnos participan nos seus concertos ao longo da tempada. Nesta ocasión, os músicos estarán dirixidos polo mestre compostelán Maximino Zumalave, director asociado da RFG e da escola.

O once alumnos seleccionados para participar como solistas neste concerto son Agate Amilibia e Enrique García, violoncellos; Lola Salas, frauta; Paloma Diago, violín; Sara Fernández, oboe; Borja Suárez, trompeta; Azucena Mirás, fagot; Amador do Pozo, contrabaixo; Garazi Echeandía, violín; Daniel González, clarinete, e Ane Aguirre, viola.

Cada un deles protagonizará unha obra para o seu instrumento. En concreto, tocarán obras completas ou fragmentos do Concerto para dous violoncellos de Vivaldi, Concerto para frauta de Bach, Concerto para violín nº 4 de Mozart, Concerto para oboe de Mozart, Concerto para trompeta de Haydn, Concerto para fagot de Carl Maria von Weber, Allegro allo Mendelssohn de Giovanni Bottesini, Romanza para violín de Antonin Dvoràk e Concerto para clarinete e viola de Max Bruch.