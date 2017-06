Evacuado o vixiante dunha piscifactoría no Grove (Pontevedra) por inhalación de fume tras producirse un incendio

Un incendio nunha piscifactoría do Grove (Pontevedra), situada moi preto do acuario, mobilizou aos servizos de emerxencia e, ademais, o vixiante do recinto tivo que ser evacuado ata o centro de saúde da localidade por inhalar fume.

Segundo informou o 112 Galicia, pasados uns minutos das 00,30 horas deste martes o propio vixiante chamou ao servizo de emerxencias para pedir axuda. Así, indicou que ardía o transformador da piscifactoría e que el mesmo apagara o lume coa axuda dun extintor.

O vixiante explicou, así mesmo, que se atopaba con moitas molestias no peito. Tras iso, o Centro de Atención ás Emerxencias do 112 alertou a Urxencias Sanitarias e informou os Bombeiros de Ribadumia, efectivos do GES de Sanxenxo e de Protección Civil do Grove, Guardia Civil e Policía Local.

Finalmente, os servizos de emerxencia desprazados, extinguido o lume e ventilado o local, confirmaron que ardeu unha batería de condensadores no interior da piscifactoría.

O servizo de Medio Ambiente da Xunta tamén foi informado do sucedido polo persoal do CAE 112 Galicia, segundo sinalaron as mesmas fontes.