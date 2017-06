Zara e Movistar, as únicas españolas entre as 100 marcas máis valiosas do mundo

Zara, o buque insignia do Grupo Inditex, e Movistar son as únicas empresas españolas que figuran entre as 100 marcas máis valiosas do mundo do ranking BrandZ, presentado este martes por Kantar Millward Brown e WPP, ao situarse nos postos 34 e 43, respectivamente.

En concreto, Zara sobe un posto respecto ao ano pasado e conta en 2017 cun valor de marca de 25.135 millóns de dólares (22.362,4 millóns de euros), moi en liña co valor obtido en 2016. A marca do xigante téxtil español é a segunda referencia de moda no ranking, só por detrás de Nike, que aparece no posto 26.

Pola súa banda, Movistar perde tres postos respecto ao ano pasado, a pesar de que o seu valor de marca, 22.002 millóns de dólares (19.572 millóns de euros) mantense practicamente igual ao do ano pasado, cun lixeiro aumento do 0,26%, e é a sétima marca no ranking de marcas da súa categoría de provedores de telecomunicacións.

AMAZON, A QUE MÁIS CRECE

Respecto ao 'top-10', Google, Apple e Microsoft mantéñense un ano máis no tres primeiras posicións, e ven crecer o seu valor de marca un 7%, 3% e 18%, respectivamente, no último ano, tras alcanzar un valor de 245.600 millóns de dólares (218.454 millóns de euros), 234.700 millóns de dólares (208.952,29 millóns de euros) e 143.200 millóns de dólares (128.068 millóns de euros).

Amazon, que sobe do sétimo ao cuarto posto, logra o maior crecemento en valor da clasificación, pasando de 40.300 millóns de dólares (35.847 millóns de euros) a 139.300 millóns de dólares (124.018 millóns de euros), o que supón un crecemento do 41%.

Pola súa banda, Facebook, no quinto posto, ve crecer un 27% o seu valor de marca en 2017, alcanzando os 129.800 millóns de dólares (115.468 millóns de euros), seguido por AT&T, Visa, Tencent, IBM e McDonald's, que cede unha praza respecto ao ano pasado.

O informe pon de manifesto que o valor das 100 marcas máis valiosas en 2017 alcanza os 3,64 billóns de dólares e o número de marcas cun valor superior aos 100 millóns de dólares pasou de seis a nove.

O client director en Kantar Millward Brown España, Ricardo Pérez, destacou que o valor destas 100 marcas elevouse un 152% respecto de 2006. "De feito, as marcas no 'top-10' do ano 2017 contan practicamente co mesmo valor que o 'Top-100' do ano 2006", explicou.

O informe mostra que o 'retail' é o sector que máis crece no último ano, tras incrementar un 14% o seu valor, grazas á entrada de multinacionais como Amazon ou Alibaba. Por detrás sitúase as marcas relacionadas coa tecnoloxía, que subiu un 13%, e o 'fast food', cun crecemento do 7%.