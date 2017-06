O ministro de Exteriores de Reino Unido promete a Dastis que acelerará os trámites para identificar as vítimas

O ministro de Asuntos Exteriores e de Cooperación, Alfonso Dastis, asegurou este martes que o seu homólogo británico, Boris Johnson, prometeulle que "vai acelerar os trámites" para identificar as vítimas do atentado terrorista do pasado sábado en Londres, tras o que un español de orixe galega se atopa desaparecido.

En declaracións aos xornalistas á súa chegada a un simposio na SEGIB sobre lingua española e portuguesa en Iberoamérica, Dastis afirmou que segue sen ter novidades sobre Ignacio Echeverría, o mozo español desaparecido tras resultar ferido despois de enfrontarse a un dos terroristas.

A pesar da intención de acelerar as identificacións, Boris recalcou a Dastis que a Policía ten os seus propios protocolos "para evitar identificacións erróneas".

Dastis pediu este luns ao seu homólogo británico que o Reino Unido acelerase "ao máximo" este proceso de identificación das vítimas ante a incerteza dos familiares de Echeverría, que non conseguen localizar ao español residente en Londres. O ministro sinalou que non se descarta ningunha posibilidade, xa que hai algunha do sete vítimas mortais que aínda non están identificadas.