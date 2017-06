Profesionais de enfermaría e xestores sanitarios de Galicia participan nun documento pioneiro sobre boas prácticas

Uns 25 profesionais, directores de enfermaría e xestores sanitarios de Galicia participan nun documento pioneiro en ética e responsabilidade social corporativa sobre boas prácticas sanitarias.

Así o informa a Asociación Nacional de Directivos de Enfermaría (ANDE), que destaca que os enfermeiros galegos participan nun "documento de consenso nacional pioneiro sobre boas prácticas sanitarias".

Deste xeito, o criterio dos enfermeiros galegos, segundo explica ANDE, publicarase, ademais de plasmarse nun documento de consenso estatal, nun estudo científico.

ANDE sinala que "Galicia lidera esta semana o debate nacional sobre boas prácticas no sector da saúde", xa que a enfermaría da comunidade "vai analizar o novo Código Ético que realizou o sector da tecnoloxía sanitaria (FENIN) e que entrará en vigor o 1 de xaneiro de 2018, afectando a máis de 35.000 profesionais sanitarios galegos".

Desta maneira, o criterio da enfermaría galega, segundo sostén a asociación, "será clave para crear un documento de consenso que fixe a forma na que as empresas de tecnoloxía sanitaria (sondas, bolsas de ostomía, instrumentos cirúrxicos, implantes, etc.) relaciónanse cos profesionais da saúde en Galicia e o resto do país".

Esta iniciativa forma parte dun estudo de investigación sobre ética e responsabilidade corporativa, que se plasmará nunha publicación en medios científicos internacionais.

Coa finalidade de que sexan os propios profesionais da saúde os que acorden como queren que sexa a relación coas empresas de tecnoloxía sanitaria e desenvolvan un consenso nacional, a Asociación Nacional de Directivos de Enfermaría e a compañía Hollister puxeron en marcha a iniciativa 'Relaciones profesionais en clave ética. Novo código ético en tecnoloxía sanitaria', segundo destacan as mesmas fontes.

XESTIÓN E RESPONSABILIDADE

Segundo apuntou ANDE, trátase dun proxecto pioneiro de xestión e responsabilidade social corporativa no ámbito sociosanitario no que participan 25 enfermeiros galegos do ámbito da xestión, pertencentes a diferentes ámbitos de atención sanitaria (pública e privada) e docencia de Galicia.

"Atopámonos nun momento de cambio que xera moita incerteza. Non só ás compañías, senón tamén para os profesionais sanitarios", explicou a directora de Mercadotecnia de Hollister, Lucía Becerra.

"Por iso, dentro do noso programa de formación decidimos pór en marcha esta iniciativa innovadora xunto con ANDE nun exercicio de responsabilidade e transparencia. Queremos promover que sexan os propios profesionais sanitarios os que estuden e analicen a fondo o novo Código Ético, que debatan os baleiros sobre os que aínda non existe autorregulación e propoñan, entre todos, como se debería implementar", segundo engadiu.

A sesión de formación realizada en Galicia sumarase ás xornadas de País Vasco, Castela-A Mancha, Asturias, Comunidade de Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidade Valenciana, Canarias, Aragón e Cantabria, nas que participarán un total de 200 directores de enfermaría e xestores sanitarios para decidir o novo documento de consenso nacional.