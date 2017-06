Pleno.- Toda a oposición, incluído o PSOE, pide unha comisión sobre os contratos a Villar Mir, que rexeita o PP

Toda a oposición no Parlamento galego, incluído o PSdeG, pediu no pleno a creación dunha comisión de investigación sobre as autorizacións, contratos, concesións e "en xeral todas as relacións" do grupo Villar Mir co sector público galego. O PPdeG, por contra, rexeitou esta solicitude, que desta forma non saíu adiante.

Fábrica de Ferroatlántica en Cee | Fonte: Europa Press

A solicitude partía de BNG e En Marea e na súa intervención, a portavoz parlamentaria do Bloque, Ana Pontón, en primeiro lugar, defendeu a necesidade desta comisión para exercer "control" ao Goberno e por dilucidar se da 'Operación Lezo' derívanse irregularidades tamén en Galicia. Unha investigación na Cámara autonómica "só pódelle molestar a quen teña algo que ocultar", avisou a nacionalista.

Mentres, o portavoz do partido instrumental, Luís Villares, alertou de que existe "unha dúbida razoable" e apuntou tamén ao suposto financiamento irregular do Partido Popular. Ante iso, avogou pola constitución da comisión para "comprobar os datos" e "verificar" se esas sospeitas son certas.

Pola súa banda, o socialista Juan Manuel Díaz Villoslada explicou que o seu grupo "non se vai a opor" a esta iniciativa pero demandou, por unha banda, "máis rigor" aos proponentes "á hora de formular comisións" e sumarse á "necesaria rexeneración democrática" aos populares.

Fai tan só sete días, Xoaquín Fernández Leiceaga rexeitou estender "un manto de sospeita sobre calquera tipo de actividade empresarial" e falou de "fabulaciones", aínda que defendeu comprobar se hai algún "indicio" que avalase a investigación.

Precisamente, a popular Paula Prado lembrou na súa quenda palabras de Leicega das últimas semanas, para afirmar que o grupo maioritario "concorda" co PSOE en que esta reclamación responde a "unha pura posición propagandística dos nacionalistas" e ao "populismo fácil".

Fronte ao "populismo barato", opinou que a "única forma de dignificar a política é actuando con contundencia contra os corruptos", polo que apostou por "que a xustiza chegue ao final" e mostrouse contraria á realización de "xuízos paralelos".

Este debate prodúcese no marco do intento de Ferroatlántica (do grupo Villar Mir) de segregar as dúas principais actividades que desenvolve na Costa da Morte (A Coruña), a produción de enerxía eléctrica e a de ferroaleación, para vender as centrais hidráulicas dos ríos Xalas e Grande.

A petición de BNG e En Marea apoiada polos socialistas pretendía, de feito, facer un seguimento desta operación, pendente da resposta da Xunta á solicitude da empresa.

