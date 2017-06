Xorden outras cinco mareas en Ourense

As mareas locais seguen aumentando. Se na mañá do luns xurdía a de Pontecaldelas, na tarde eran as mareas locais de Montederramo, Parada do Sil, Chandrexa de Queixa, A Teixeira e Castro Caldelas.

Constitución de novas mareas en Montederramo, Castro Caldelas, A Teixeira, Parada do Sil e Chandrexa de Queixa | Fonte: En Marea

Ao acto de constitución destas novas formacións da montaña de Ourense acudiron o deputado de En Marea Davide Rodríguez, o alcalde de Manzaneda Felix Dominguez e concelleiros de Son de Trives, Son de Manzaneda e Son de O Pereiro.

As novas mareas amosaron a súa disposición de avanzar na construción do espazo de unidade popular “para consolidar tamén no plano local a alternativa real ás políticas de desmantelamento do rural do Partido Popular”. Ademais, destacaron a necesidade de seguir dando pasos na participación das mareas locais no espazo nacional de En Marea.

O deputado de En Marea Davide Rodríguez salientou a importancia do proceso de territorialización na construcción de En Marea. “O noso País é rico e diverso, cada concello ten as súas características, as súas demandas e necesidades, as súas potencialidades e aspectos a mellorar, e quen mellor as coñece son as persoas que viven nel, polo que é esencial que as súas demandas, propostas e peticións sexan escoitadas e trasladadas ás institucións para buscarlle solucións", dixo.

En Marea, para artellar esa participación cidadá, aposta así por constituír asembleas territoriais, co obxectivo de “dotar dunha ferramenta eficiente ás persoas para trasladar as demandas e necesidades do seu concello ou comarca, propostas e inquedanzas ás institucións, dotando a estas asembleas de recursos de apoio e descentralizando a toma de decisións”.