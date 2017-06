Os pais do galego desaparecido nos atentados viaxan a Londres para seguir a procura do seu fillo

Os pais de Ignacio Echeverría, o home de 39 anos desaparecido o sábado nos atentados de Londres, viaxarán este martes á capital británica para reunirse coas súas fillas e seguir buscando ao mozo de orixe galega do que non se sabe nada desde hai tres días.

A Policía confirma doce detidos do atentado de Londres | Fonte: Europa Press

A contorna da familia explicou a Europa Press que os proxenitores tomarán un voo no Aeroporto de Adolfo Suárez-Madrid Barallas previsto ás 13.30 horas para viaxar á capital de Reino Unido, onde teñen a outras dúas fillas que non pararon de buscar a Ignacio desde o sábado pola noite.

O ambiente este martes é máis pesimista que o do luns pois pasaron máis de 48 horas e seguen sen localizarlle, aínda que a esperanza mantéñena despois de que o Goberno apuntase a que podería ser un dos feridos "sedados" no hospital que non for a identificado aínda porque non levaba documentación --viña de facer deporte--.

Por unha banda, as autoridades británicas pediron as pegadas do desaparecido mentres que, por outro, un detective contratado polo banco suízo HSBC, onde traballa Ignacio, está a axudar á familia na procura.