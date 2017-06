O PP négase a crear unha comisión sobre os contratos da Xunta con Villar Mir

Toda a oposición no Parlamento galego, incluído o PSdeG, pediu no pleno a creación dunha comisión de investigación sobre as autorizacións, contratos, concesións e "en xeral todas as relacións" do grupo Villar Mir co sector público galego. O PPdeG, por contra, rexeitou esta solicitude, que desta forma non saíu adiante.

Fábrica de Ferroatlántica en Cee | Fonte: Europa Press

A solicitude partía de BNG e En Marea e, nas súas respectivas intervencións, tanto a portavoz parlamentaria do Bloque, Ana Pontón, como o portavoz do partido instrumental, Luís Villares, advertiron de que existen "moitas dúbidas" e "sospeitas xudiciais" ao redor da compañía dunha persoa, Juan Miguel Villar Mir, investigada "polo suposto financiamento irregular do Partido Popular".

Este debate prodúcese no marco do intento de Ferroatlántica (do grupo Villar Mir) de segregar as dúas principais actividades que desenvolve na Costa da Morte, a produción de enerxía eléctrica e a de ferroaleación, para vender as centrais hidráulicas dos ríos Xallas e Grande.

A petición de BNG e En Marea apoiada polos socialistas pretendía, de feito, facer un seguimento desta operación, pendente da resposta da Xunta á solicitude da empresa e que mantén en alerta aos traballadores desta comarca.

"ALGO QUE OCULTAR"

Ao inicio do pleno, Ana Pontón, en primeiro lugar, defendeu a necesidade desta comisión para exercer o correspondente "control" ao Goberno e por dilucidar se da 'Operación Lezo' derívanse irregularidades tamén en Galicia. Unha investigación na Cámara autonómica "só lle pode molestar a quen teña algo que ocultar", avisou a nacionalista.

A portavoz do BNG identificou os "vínculos" do grupo Villar Mir en Galicia en lugares como o porto vigués de Bouzas, Punta Langosteira na Coruña, os albergues do Camiño de Santiago, parques eólicos e os ríos Xallas e Grande, entre outros.

Respecto diso, destacou que a súa intención é que "comparezan os responsables da empresa, pero tamén todos os cargos da Xunta que tiveron algo que ver nestas adxudicacións", nunha alegación por "a transparencia e a verdade".

"O GOBERNO AMIGO"

A continuación, Luís Villares alertou de que existe "unha dúbida razoable" acerca do financiamento do PP e que involucra a Villar Mir. A el, pero tamén ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, recriminoulles que o primeiro teña "a certidumbre" de que "o goberno amigo" do PP "non fallará" para a venda das centrais hidráulicas da Costa da Morte.

Ante iso, avogou pola constitución dunha comisión de investigación, para "comprobar os datos" e "verificar" se esas sospeitas son certas. "Non se pode deixar na rúa a dúbida fundada. Abran as portas da comisión e así as portas á cidadanía", incidiu Villares.

"Non deberían temer esta comisión", agregou tamén o portavoz de En Marea dirixíndose aos populares, antes de chamar a atención sobre que "non se pode someter a un país a un saqueo constante e mirar para outro lado".

"CAUSA DE CARÁCTER XERAL"

Pola súa banda, o socialista Juan Manuel Díaz Villoslada explicou que o seu grupo "non se vai a opor" a esta iniciativa pero demandou, por unha banda, "máis rigor" aos proponentes "á hora de formular comisións", para non correr o "risco" de "minusvaloralas"; e, por outro, chamou aos populares a sumarse á "necesaria rexeneración democrática".

Villoslada comezou o seu discurso indicando que os contratos do grupo Villar Mir que teñen relación con Galicia "non orixinaron por agora actuacións de carácter policial ou xudicial por delitos de corrupción ou calquera outra clase de delitos". Así, resaltou que a petición de Bloque e En Marea "parece a priori abrir unha causa de carácter xeral".

Así mesmo, o deputado do PSOE dixo que "lle gustaría que se comentou esta cuestión" tamén co seu grupo, ao que situou "no centro da decisión".

Tras lanzar a mensaxe ao Goberno galego de que a decisión "final" sobre o veto á segregación será "de carácter político", obviamente "dentro da legalidade", o parlamentario clamou pola "absoluta transparencia" nas relacións da administración con grupos como o de Villar Mir, que funcionan como "grupo de presión" ou lobbies.

E, neste extremo, anunciou que o PSdeG "non se vai a opor a esta comisión" e que "se aparecen irregularidades actuarase en consecuencia". "Se non, a sombra da sospeita desaparecería", apostilou.

POSICIÓN HAI SETE DÍAS

Fai tan só sete días, Xoaquín Fernández Leiceaga rexeitou estender "un manto de sospeita sobre calquera tipo de actividade empresarial" e falou de "fabulacións", aínda que defendeu comprobar se hai algún "indicio" que avalase a investigación.

Precisamente, a popular Paula Prado lembrou na súa quenda palabras de Leicega das últimas semanas, para afirmar que o grupo maioritario "concorda" co PSOE en que esta reclamación responde a "unha pura posición propagandística dos nacionalistas" e ao "populismo fácil".

"POPULISMO BARATO"

Fronte ao "populismo barato", Prado opinou que a "única forma de dignificar a política é actuando con contundencia contra os corruptos", polo que apostou porque "a xustiza chegue ao final" e mostrouse contraria á realización de "xuízos paralelos".

"Connosco non conten para destruír a democracia", espetou a deputada do PP a En Marea, a cuxo portavoz, Luís Villares, reprochou que persiga o desenvolvemento dunha "investigación prospectiva", nunha política "de tinta de lura" coa que "queren sementar a dúbida".

Prado chegou a preguntar a Villares "onde estudou" Dereito, ao que este lle respondeu que nunha universidade pública, mentres, segundo criticou o portavoz de En Marea, o hoxe líder do PPdeG estaba "rodeado de narcotraficantes", en alusión a Marcial Dorado.

Entre tanto, ao BNG, a popular lembroulle a imputación de Fernando Blanco, conselleiro de Industria no bipartito, e asegurou que "segundo a súa reflexión" o PP "tería que facer unha investigación porque están baixo sospeita todos os contratos" asinados durante esta época.

Na mesma liña, sinalou un contrato da actual Deputación da Coruña con OHL, para unha residencia. "Tamén está baixo sospeita -esta adxudicación--? Ah, non; só están baixo sospeita cando son con administracións do Partido Popular", afeou a parlamentaria.

En resumo, Prado subliñou que "non hai máis transparencia que unha investigación xudicial", e afirmou que esta "chega onde non chega unha investigación parlamentaria".

PECHE

Xa no peche, tamén Pontón replicou ao PP que faga "acusacións denigrantes", e advertiu de que por iso "estaría nun xulgado se non tivese inmunidade".

"A única organización política en todo o Estado e en toda a historia da democracia imputada por corrupción é o PP", confrontou, algo no que abundou Villares na súa última quenda.