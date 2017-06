A produción de cervexas artesás crecerá un 40% este ano, tras dispararse un 70% en 2016

O sector de cervexas artesás rexistrará un crecemento próximo ao 40% este ano, ata alcanzar unha cifra ao redor dos 200.000 hectolitos, tras lograr unha produción de 145.000 hectolitros en 2016, o que supuxo un 71% máis, segundo un informe publicado polo Observatorio Sectorial DBK de Informa.

Pola súa banda, a facturación sectorial alcanzou os 45 millóns de euros durante o pasado ano, fronte aos de 26 millóns de euros contabilizados en 2015 e os 15 millóns de 2014.

O número de cervexeiras artesás mantivo no último ano a súa tendencia ascendente, de forma que en abril de 2017 operaban unhas 480 empresas, preto de 90 máis que a finais de 2015. No sector predominan as empresas de pequeno tamaño, contando por regra xeral unicamente con 2 ou 3 empregados.

Cataluña reúne o maior número de operadores, concentrando o 20% do total. A continuación sitúanse Andalucía (15%) e Castela e León (10%), seguidas da Comunidade Valenciana e Galicia, con porcentaxes do 8% cada unha.

Segundo o informe, o ascenso do mercado está a favorecer o interese de grupos cervexeiros consolidados, outras compañías da industria de alimentación e bebidas, sociedades de capital risco e pequenos investidores. Así, as grandes cervexeiras están incrementado a súa presenza mediante a toma de participacións en cervexeiras artesás ou o lanzamento de cervexas especiais.

O desenvolvemento de novas variedades e presentacións, o aumento esperado do número de competidores e a crecente orientación das vendas cara ao exterior son outras tendencias relevantes no sector.