Prorrogada outros seis meses a instrución sobre o dobre crime do Ceao, en Lugo, ocorrido en 1994

O Xulgado de Primeira Instancia número 1 de Lugo comunicou ás familias dos dous asasinados no denominado dobre crime do 'Cash Record' ocorrido no polígono industrial do Ceao, que prorroga a instrución seis meses máis.

O 30 de abril de 1994 produciuse o dobre crime, no morreron por mor de varios disparos o reponedor Esteban Carballedo e a caixeira Elena López, e cuxos cadáveres atopou a irmá da muller, Isabel López.

Pasados vinte anos, cando estaba a piques de prescribir estendeuse a investigación 18 meses máis e agora prorrógase a instrución outros seis meses ata decembro.

Precisamente a irmá da asasinada Isabel López, que chegou a protagonizar unha folga de fame para reactivar a causa, confirma que as familias pediran "unha prórroga dun ano". "Pero concedéronnos seis meses", afirmou, polo que ata o 6 de decembro permanecerá aberta a causa.

DECLARACIÓN DE TESTEMUÑAS

Neste medio ano tomarase declaración a varias testemuñas, entre eles persoas vinculadas á contorna do principal sospeitoso, un hostaleiro que tiña un negocio na zona vella de Lugo e que agora reside en Burgos, ademais da un exgarda civil.

"O que nos chama a atención é que no xulgado dicían que as declaracións as ían a practicar a Policía, ao que nos negamos e queremos que sexan no xulgado, para que teña presencia o noso avogado e faga as preguntas oportunas", puntualizou Isabel López.

Este 6 de xuño prescribiría a causa aínda que "onte (luns)" notificóuselles ás dúas familias que se ampliaba a investigación "seis meses máis para facer as dilixencias solicitadas".

Isabel López destacou que ten "esperanzas" de que se resolva finalmente esta causa, na que, á parte do dobre crime, os autores levaban un botín de cinco millóns de pesetas (30.000 euros). "Se se fan ben as declaracións, eu creo que van sacar cousas", dixo. "Temos confianza niso, que o fagan ben", abundou.

As declaracións realizaranse "á contorna do hostaleiro e a un exgarda civil cuxa declaración é moi importante", segundo subliñou. "Nunca antes (ao exgarda civil) tomáranlle declaración", lamentou.

Sobre o exagente, López afirmou que lle consta que é unha persoa "que tiña información, que traballaba nesa contorna", o do principal sospeitoso. "De aí poden saír moitas cousas porque sabe moitas cousas", concluíu.