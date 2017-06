O consello de administración de Adolfo Domínguez redúcese o soldo un 25% en 2016

Os membros do consello de administración de Adolfo Domínguez cobraron 757.888 euros en 2016, o que supón unha redución do 25% respecto do embolsado o ano anterior, de acordo cos datos do

informe de goberno corporativo da firma remitido este xoves á Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

En concreto, o quince conselleiros da compañía galega que integraban o consello en 2016, entre eles o presidente da firma, o deseñador Adolfo Domínguez, recibiron 258.027 euros menos que en 2015, ano no que percibiron 1.015.915 euros.

No entanto, o deseñador galego aumentou o seu soldo un 2,6%, ao pasar dunha retribución de 211.631 euros en 2015 a 217.080 euros durante o pasado ano.

Adolfo Domínguez reduciu as súas perdas un 27,2% no nove primeiros meses do seu exercicio fiscal 2016-2017, pechado o pasado 30 de novembro, ata situalas en 12,31 millóns de euros, tras os cambios do seu consello de administración e coa nova composición da alta dirección.

A compañía, que non ten conselleiro delegado tras a saída de Estanislao Carpio e a fichaxe infrutuosa de Costas Antimissaris, completou a finais de 2016 os cambios no seu consello de administración, que na actualidade está formado por sete membros, e aprobou a nova composición da alta dirección.