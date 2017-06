Detida unha veciña de Rábade (Lugo) por subtraer xoias valoradas en 3.000 euros nunha vivenda en Guntín

A Guardia Civil de Lugo detivo a unha moza veciña de Rábade (Lugo) de nacionalidade romanesa por subtraer xoias valoradas en 3.000 euros nunha vivenda na localidade de Guntín.

Segundo informou o Instituto Armado, ás 13,00 horas do pasado día 5 foi detida unha cidadá romanesa de 31 anos veciña de Rábade como presunta autora dun delito de violación e furto de xoias.

A subtracción das xoias, valoradas en 3.000 euros, segundo relatan as mesmas fontes, levou a cabo no interior dunha vivenda habitada o 18 de maio no termo municipal de Guntín.

A investigación continúa aberta para recuperar as xoias, segundo sinalan as mesmas fontes, "de gran valor sentimental para os seus lexítimos propietarios". Mentres, a persoa detida foi posta a disposición xudicial.