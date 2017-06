Asisten a unha muller con síntomas de intoxicación ao incendiarse a súa vivenda na Rúa (Ourense)

Unha muller foi trasladada na mañá deste martes con síntomas de intoxicación por fume despois de incendiarse a súa vivenda na localidade ourensá da Rúa.

Segundo informou o 112 Galicia, ás 8,50 horas deste martes un particular alertou ao servizo de emerxencias dun incendio nunha casa na Rúa do Blanco Amor, na Rúa.

O alertante asegurou que vía saír fume polas xanelas da casa na que reside unha muller con discapacidade. Aínda que, non se sabía con certeza si a muller estaba nese momento no interior do inmoble, o 112 Galicia alertou a Urxencias Sanitarias, que desprazou unha ambulancia.

Tamén se pasou aviso aos Bombeiros e ao GES de Valdeorras e, ademais, solicitouse a colaboración dos axentes da Guardia Civil e de Protección Civil.

Unha vez extinguido o lume e ventilada a vivenda, os membros do parque comarcal confirmaron ao persoal do 112 Galicia que o lume se iniciou nun moble da cociña e, ao arder, propagouse pola cheminea á cuberta da vivenda. A muller foi trasladada a un hospital polo persoal sanitario.

ARDE COCHE

Por outra banda, case á mesma hora un particular comunicou ao 112 Galicia que circulaba pola estrada vella que une Marín e Pontevedra, preto de Estrivela, e o vehículo empezoulle a arder.

Respecto diso, asegurou que non había persoas afectadas, pero ouvira unha explosión e había lapas no interior do vehículo. Ata o lugar desprazáronse os Bombeiros do Morrazo que, unha vez extinguido o lume, confirmaron que o turismo quedara calcinado por completo.

A Guardia Civil de Tráfico, a Policía Local e os efectivos de Protección Civil tamén foron informados do sucedido polo CAE 112 Galicia.