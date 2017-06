(AV)Pleno.- O PP rexeita modificar os orzamentos para elevar o gasto social en 60 millóns como pedía o PSOE

O PSdeG pediu que a Xunta eleve a capacidade de gasto dos orzamentos para 2017 en 60 millóns de euros para "atender ás persoas máis vulnerables", pero o PPdeG rexeitouno porque, segundo argumentou, as partidas de gasto social que propuñan incrementar os socialistas ou son ampliables ou se poden modificar.

Desta forma, e pese ao apoio de En Marea e o BNG, a toma en consideración desta proposición de lei para reformar as contas non saíu adiante no pleno do Parlamento que arrincou este martes. "Endebedarse máis non vai na liña do crecemento san", xustificou o portavoz dos populares na Cámara galega, Pedro Puy.

Pola súa banda, a deputada do PSOE Begoña Rodríguez Rumbo advertiu que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, dixo en sede parlamentaria que "el se comprometía a traer esta reforma da lei para alcanzar ese teito de gasto".

No consello de política fiscal e financeira (CPFF) do pasado 1 de decembro, o Goberno central logrou a aprobación por parte das comunidades do obxectivo de déficit para este ano, que quedou fixado no 0,6%.

Unha décima adicional --a previsión inicial era do 0,5%-- que a Galicia lle confire a posibilidade de dispor duns 60 millóns de euros adicionais durante este exercicio.

(HABERÁ AMPLIACIÓN)