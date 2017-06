Pleno.- Arrinca a tramitación do anteproxecto de lei de benestar dos animais, que busca loitar contra o abandono

O pleno do Parlamento de Galicia iniciou a tramitación do anteproxecto de protección e benestar dos animais de Galicia que busca "loitar contra o abandono a través do fomento da adopción", "perseguir os malos tratos animais" e "concienciar aos cidadáns sobre o benestar animal fomentando condutas responsables".

O texto foi defendido este martes pola conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, nunha xornada na que a bancada popular rexeitou a emenda á totalidade formulada polos socialistas, que ven neste anteproxecto unha "oportunidade perdida" para loitar contra prácticas como o abandono, as festas taurinas ou os malos tratos aos cabalos. A emenda contou co apoio do BNG e a abstención de En Marea.

Na súa intervención, Beatriz Mato explicou que esta norma busca dar resposta a "un sentir maioritario da poboación galega" que cada vez "está máis sensibilizada coa necesidade de protexer aos animais de compañía". "A grandeza dunha nación pode ser xulgada pola forma que trata aos animais", manifestou a titular de Medio Ambiente parafraseando a Gandhi.

Neste sentido, destacou que Galicia necesitaba unha nova lei "adaptada" tras "máis de 20 anos sen ningún tipo de actualización". "Dúas décadas é demasiado tempo, de aí a imperiosa necesidade de actualizar o contido e establecer unha lei máis esixente desde o punto de vista sanitario, ambiental e de respecto aos animais", indicou.

Para iso, subliñou que o seu departamento traballa "coa intención de que sexa desenvolvida con máximo consenso" para o que incorpora "moitas das alegacións" de asociacións ou entidades deste ámbito. "Hoxe querémola completar coas propostas dos grupos parlamentarios sempre que sexan para sumar", indicou.

A conselleira tamén subliñou que esta norma se basea en tres "eixos", "a persecución dos malos tratos animais, a loita contra o abandono promovendo a adopción e o fomento da concienciación do benestar animal fomentando condutas responsables".

NOVIDADES

Así mesmo, incidiu en que este anteproxecto se trata dun dos "máis ambiciosos e completos" de España. Así, entre outras novidades, incorpora a prohibición de sacrificio nos centros de recollida exceptuando situacións de emerxencia de protección do propio benestar animal ou a prohibición de condutas que supoñan mutilaciones por razóns estéticas ou de raza.

Tamén inclúe a prohibición do uso de animais silvestres en espectáculos como os circos, unha medida que, como lembrou a conselleira, xa aprobaron "máis de 70 concellos galegos". Ademais, non permite usar os animais como recompensa ou reclamo en eventos públicos, prohibe o uso de utensilios que impidan a mobilidade e prevé a necesidade de identificar a todos os animais de compañía a través dun chip.

EMENDA Á TOTALIDADE DOS SOCIALSITAS

Pola súa banda, a deputada socialista Patricia Vilán defendeu este martes unha emenda á totalidade a este anteproxecto de lei como "oportunidade para abrir o debate" sobre un texto que, na súa opinión, supón unha "oportunidade perdida" para loitar contra prácticas como o abandono, as festas taurinas ou os malos tratos aos cabalos.

No seu discurso, Vilán tamén criticou que se trate dun documento "feito desde un despacho" por persoas que "planean por encima dos animais" e que "xa organizan cursos sobre un texto legal que aínda non se aprobou".

A pesar de que a emenda á totalidade foi rexeitada cos votos en contra da bancada popular, a parlamentaria socialista avanzou que a súa formación traerá á cámara outras 53 emendas parciais para tratar de enriquecer este documento.

BNG E EN MAREA

Pola súa banda, o deputado do BNG Luís Bará considerou que o documento, ao que afeou que inclúa "numerosas incorrecciones lingüísticas", supón "un retroceso respecto da lei de 1993" e sitúa a Galicia "por detrás doutras comunidades". "É unha lei que retrocede con respecto á anterior e cun déficit de participación", argumentou.

Ademais, cualificou de "atrevemento" o feito de que a conselleira asegurase que era unha lei "ambiciosa". "En ningún país europeo permitirían un texto como este que permite os malos tratos taurinos", censurou Bará, que tamén lamentou que este anteproxecto teña "moitísimas carencias e deficiencias" como as que observou "a asesoría xurídica legal" no seu "informe demoledor".

Con todo, o parlamentario de En Marea Francisco Casal considerou o texto legal defendido por Beatriz Mato como un "punto de partida" aínda que manifestou que "hai moito que traballar para melloralo". Para iso, avanzou que o seu grupo presentará 60 emendas parciais.

Así, entre outras cuestións, lamentou que non se contemple a prohibición das corridas de todos ou que se exclúa os malos tratos aos équidos. Ademais, tamén pediu que as entidades sociais que traballan neste ámbito sexan consideradas de "utilidade pública" e propuxo que todos os concellos conten con servizo de recollida de animais abandonados.

POSICIÓN DO PPDEG

Por último, o parlamentario do PPdeG Gonzalo Trenor acusou á socialista Patricia Vilán de "tentar facerse ouvir con estridencias e sobreactuaciones". "Esta é a carta de presentación do PSOE, unha emenda á totalidade que só busca romper co diálogo", manifestou para acusar a Vilán de "meterlle un gol" a todas as entidades preocupadas polo benestar animal con "argumentacións falaces e carentes de argumentos".

A pesar diso, avanzou que os populares galegos estudarán todas as emendas parciais presentadas pola oposición para tentar mellor un texto que debe estar, na súa opinión, "por encima de intereses partidistas".